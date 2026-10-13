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खदान में ब्लास्ट के धमाके से पहाड़ी से ढहे पत्थर, 2 मजदूर दबे, एक को बचाया, दूसरे की तलाश जारी

पत्थरों के नीचे दबे मजदूरों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : जिले के जोबनेर इलाके में मंगलवार शाम को खदान में पत्थर ढहने से बड़ा हादसा हो गया. पत्थर तोड़ने के लिए किए गए ब्लास्ट के बाद ऊंचाई से पत्थर ढह गए और दो मजदूर पत्थरों के नीचे दब गए. इनमें से एक मजदूर को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित निकाल लिया गया है. जबकि दूसरे की तलाश में राहत एवं बचाव अभियान जारी है. यह घटना बंधे के बालाजी के पास महेशवास गांव की है. स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है.