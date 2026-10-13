खदान में ब्लास्ट के धमाके से पहाड़ी से ढहे पत्थर, 2 मजदूर दबे, एक को बचाया, दूसरे की तलाश जारी
जेसीबी और पोकलेन मशीन की मदद से बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया गया.
Published : October 13, 2026 at 9:01 PM IST
जयपुर : जिले के जोबनेर इलाके में मंगलवार शाम को खदान में पत्थर ढहने से बड़ा हादसा हो गया. पत्थर तोड़ने के लिए किए गए ब्लास्ट के बाद ऊंचाई से पत्थर ढह गए और दो मजदूर पत्थरों के नीचे दब गए. इनमें से एक मजदूर को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित निकाल लिया गया है. जबकि दूसरे की तलाश में राहत एवं बचाव अभियान जारी है. यह घटना बंधे के बालाजी के पास महेशवास गांव की है. स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है.
जोबनेर थाना पुलिस पहुंची मौके पर : जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया, यह घटना मंगलवार शाम की महेशवास गांव की है. जहां पहाड़ी की ऊंचाई से पत्थर ढहने से नीचे काम कर रहे दो मजदूर दब गए. घटना की जानकारी मिलने पर जोबनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया. उन्होंने बताया कि पत्थरों के नीचे दबे 27 वर्षीय दुर्गेश जायसवाल को सुरक्षित निकाल लिया गया है. जिसका उपचार करवाया गया है. जबकि दूसरा मजदूर पत्थरों के नीचे दबा हुआ है. उसकी पहचान फत्तेलाल यादव के रूप में हुई है.
एसडीआरएफ ने संभाली कमान, बचाव कार्य जारी : महेशवास में मजदूरों के पत्थर की खदान में दबने की जानकारी मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया. जोबनेर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा और सांभर उपखंड अधिकारी ऋषिराज कपिल मौके पर पहुंचे. जेसीबी और पोकलेन मशीन की मदद से बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया गया. एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. टीमों ने रात तक पत्थरों में दबे मजदूर की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा.
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खदान की जांच जारी, ग्रामीणों में रोष : इस घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है. ग्रामीणों ने पहाड़ी से पत्थर तोड़ने के लिए अवैध रूप से ब्लास्ट करने का आरोप लगाया है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से अवैध खनन पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने की मांग की है. इधर, पुलिस का कहना है कि पत्थर की खदान का परमिट है या अवैध रूप से खनन किया जा रहा था. इसे लेकर जांच की जा रही है. फिलहाल, पत्थरों के नीचे दबे मजदूर की तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं.