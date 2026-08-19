मणिपुर से बरामद रॉकेट लॉन्चर को नरेला में किया गया नष्ट, दो संदिग्ध गिरफ्तार
दिल्ली के नरेला इलाके के टिकरी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई,आर्मी, स्पेशल सेल और FSL की टीम ने तुरंत प्रभाव से किया नष्ट
Published : August 19, 2026 at 2:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के नरेला इलाके के टिकरी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई की गई है. आर्मी, स्पेशल सेल और FSL की टीम मौके पर मौजूद होकर तुरंत प्रभाव से काम किया गया. मणिपुर से पकड़े गए दो संदिग्ध के पास से बरामद किए गए रॉकेट लॉन्चरों को सुरक्षा मानकों के तहत नष्ट किया गया है. कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया.
दिल्ली पुलिस ने मणिपुर में कार्रवाई के दौरान दो संदिग्धों को पकड़ा था. इनके कब्जे से बरामद किए गए हथियारों में रॉकेट लॉन्चर भी शामिल बताए जा रहे हैं. इन हथियारों को दिल्ली के नरेला स्थित टिकरी इलाके में लाकर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई. मौके पर आर्मी के विशेषज्ञों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL की टीम मौजूद रहे.
Delhi: A joint Army, Special Cell and FSL operation is underway in Tikri, Narela, where recovered rocket launchers linked to two suspected terrorists arrested in Manipur are being destroyed pic.twitter.com/Uq7B9N1zKR— IANS (@ians_india) August 19, 2026
पूरी कार्रवाई बेहद सावधानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत की गई. किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और संबंधित एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. रॉकेट लॉन्चर जैसे संवेदनशील हथियारों को निष्क्रिय और नष्ट करने की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की भूमिका बेहद अहम होती है. FSL टीम कार्रवाई से जुड़े तकनीक और फॉरेंसिक पहलुओं की भी जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें :