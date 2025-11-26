दिल्ली चिड़ियाघर में इलाज के दौरान रॉक पाइथन की मौत, चिड़ियाघर की व्यवस्था पर उठे सवाल
दिल्ली चिड़ियाघर में पांच वर्षीय रॉक पाइथन की मौत,पाइथन कई दिनों से था बीमार था. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद वजह का होगा खुलासा.
Published : November 26, 2025 at 10:24 AM IST
नई दिल्ली: नेशनल जूलॉजिकल पार्क (दिल्ली चिड़ियाघर) में एक पांच वर्षीय रॉक पाइथन की मौत ने सरीसृप गृह की व्यवस्था और देखभाल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. चिड़ियाघर प्रशासन ने पुष्टि की है कि करीब 10 फीट लंबा यह पाइथन बीमार था और उसका उपचार चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रयोगशाला जांच से ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा.
चिड़ियाघर के निदेशक ने मौत की बतायी वजह : चिड़ियाघर के निदेशक डॉ. संजीत सिंह ने कहा कि पाइथन कई दिनों से बीमार था और डॉक्टरों की टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही थी. उन्होंने कहा कि बीमारी के लक्षण देखते हुए उसे सरीसृप गृह के विशेष कक्ष में रखा गया था, जहां उसके लिए तापमान नियंत्रण, ह्यूमिडिटी और ठंड से सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी. उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच से यही मिल रहा है कि अजगर की हालत गंभीर थी, जिसका उपचार किया जा रहा था.
मेडिकल रिपोर्ट के बाद सच आएगा सामने: मौत के कारण की स्पष्ट जानकारी मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी. वहीं, दूसरी ओर चिड़ियाघर प्रशासन इस घटना की आंतरिक जांच भी कर रहा है. निदेशक ने बताया कि मौत के बाद पूरे सरीसृप अनुभाग की जांच की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तापमान और पर्यावरणीय स्थितियां सभी मानकों के अनुरूप हों. चिड़ियाघर में अभी सात रॉक पाइथन बचे हैं और उनकी निगरानी बढ़ा दी गई है.
सर्दी बढ़ने के साथ हाइबरनेशन में गए सभी सांप : बता दे कि दिल्ली चिड़ियाघर में आगंतुक अब सर्प गृह में सांप नहीं देख पाएंगे. सर्दी बढ़ने के साथ सांप अपनी सबसे लंबी और सबसे शांत अवस्था हाइबरनेशन में चले गए हैं. मार्च तक के लिए इनके एनक्लोजर को भी बंद कर दिया गया है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की रोशनी, आवाज या तापमान में बदलाव से परेशानी न हो. अगले साल अप्रैल में जब गर्मी शुरू होगी, तब सर्प गृह फिर से खुलेगा और आगंतुक एक बार फिर सांपों को उनकी पूरी सक्रियता के साथ देख सकेंगे.
सांपों का शरीर ठंड बढ़ने के साथ होने लगता है शांत : दिल्ली चिड़ियाघर के क्यूरेटर डॉ मनोज कुमार ने कहा कि सांप ‘कोल्ड ब्लडेड’ यानी ठंडे खून वाले जीव हैं. उनके शरीर का तापमान मौसम के तापमान पर निर्भर करता है. जैसे- जैसे सर्दी बढ़ती है, उनका शरीर धीरे-धीरे शांत होने लगता है. उन्होंने कहा कि सांप इस मौसम में पेड़ों के खोखलों, चूहे के बिलों, मिट्टी के टीले या मिट्टी के अंदर के गर्म अंधेरे कोनों में छिपकर रहते हैं.
चिड़ियाघर में सांपों के लिए की गई है विशेष व्यवस्था : चिड़ियाघर के क्यूरेटर ने कहा कि सांप बिल या मिट्टी के टीले अपने आप नहीं बना सकते ऐसे में इनके पिजरे में इन्हें सोने के लिए बिल और मिट्टी के टीले बनाए गए हैं. जमीन पर ताट बिछाई गई है, जो उन्हें ठंडी मिट्टी के सीधे संपर्क से बचाती है. चारों तरफ पुआल और बांस की टोकरियां रखी गई हैं.यही नहीं कभी-कभी वे एक साथ समूह में भी जमा हो जाते हैं, ताकि एक-दूसरे की गर्माहट से सर्दी को मात दे सकें.
