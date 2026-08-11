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दर्दनाक हादसा! चलती कार पर गिरी बड़ी चट्टान, एक की मौत, दो घायल

सोलन: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और चट्टानें गिरने का सिलसिला लगातार जारी है. मंगलवार को सोलन जिले में NH-205 शिमला-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर भराड़ीघाट के दसेरन के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया. पहाड़ी से अचानक भारी-भरकम चट्टान चलती कार पर जा गिरी. हादसे के समय कार में तीन लोग सवार थे. इनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, हादसा NH-205 पर भराड़ीघाट के दसेरन के पास हुआ. यहां पहाड़ी से अचानक एक बड़ी चट्टान नीचे आ गई और सड़क से गुजर रही कार इसकी चपेट में आ गई. चट्टान गिरने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

जेसीबी की मदद से हटाई चट्टान

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. बड़ी चट्टान को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई. पहले चट्टान को सड़क से किनारे किया गया, जिसके बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. राहत एवं बचाव कार्य करीब एक घंटे तक चला. इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी बाधित रही. हादसे के समय कार में कुल तीन लोग सवार थे. इनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हैं. दोनों घायलों को पहले दाड़लाघाट अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है.