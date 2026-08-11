दर्दनाक हादसा! चलती कार पर गिरी बड़ी चट्टान, एक की मौत, दो घायल
दोनों घायलों को पहले दाड़लाघाट अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 6:21 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और चट्टानें गिरने का सिलसिला लगातार जारी है. मंगलवार को सोलन जिले में NH-205 शिमला-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर भराड़ीघाट के दसेरन के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया. पहाड़ी से अचानक भारी-भरकम चट्टान चलती कार पर जा गिरी. हादसे के समय कार में तीन लोग सवार थे. इनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, हादसा NH-205 पर भराड़ीघाट के दसेरन के पास हुआ. यहां पहाड़ी से अचानक एक बड़ी चट्टान नीचे आ गई और सड़क से गुजर रही कार इसकी चपेट में आ गई. चट्टान गिरने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
जेसीबी की मदद से हटाई चट्टान
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. बड़ी चट्टान को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई. पहले चट्टान को सड़क से किनारे किया गया, जिसके बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. राहत एवं बचाव कार्य करीब एक घंटे तक चला. इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी बाधित रही. हादसे के समय कार में कुल तीन लोग सवार थे. इनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हैं. दोनों घायलों को पहले दाड़लाघाट अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है.
हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया कि अभी तक एक व्यक्ति की मौत और दो लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. फिलहाल हादसे में मृतक और घायलों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस हादसे के कारणों और अन्य परिस्थितियों की जांच कर रही है.
फोरलेन निर्माण पर फिर उठे सवाल
NH-205 शिमला-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन दिनों फोरलेन निर्माण का काम चल रहा है. इस दौरान कई जगहों पर पहाड़ियों से भूस्खलन की घटनाएं सामने आती रही हैं. पहाड़ियों की बेतरतीब कटिंग को लेकर पहले भी लोग सवाल उठा चुके हैं. मंगलवार को हुए इस हादसे के बाद एक बार फिर फोरलेन निर्माण और पहाड़ी कटिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
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