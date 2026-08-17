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मुरथल के ढाबे हुए हाईटेक... यहां रोबोट की लगी ड्यूटी, रिमोट से ऑपरेट होकर ग्राहकों को दे रहे मेन्यू कार्ड और परोस रहे खाना

सोनीपत जिले के मुरथल के ढाबे पर बेंगलुरु से आए तीन रोबोट रिमोट खाना परोस रहे हैं. इस खास सर्विस के काफी चर्चे हैं.

sonipat Murthal Dhaba Robot
मुरथल के ढाबे हुए हाईटेक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 17, 2026 at 1:00 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 2:00 PM IST

2 Min Read
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सोनीपत: सोनीपत के मुरथल में ढाबों पर खाने का अनुभव अब हाईटेक होता नजर आ रहा है. यहां एक ढाबे पर इंसानों की जगह रोबोट ग्राहकों की टेबल तक मेन्यू कार्ड से लेकर खाना तक पहुंचा रहा है. रोबोट को देखकर ग्राहक भी उत्साहित हैं और उसके साथ सेल्फी व वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं.

बेंगलुरु से मंगवाए गए तीन रोबोट: ढाबे को दूसरे ढाबों से अलग और आकर्षक बनाने के लिए संचालक ने बेंगलुरु से तीन रोबोट मंगवाए हैं. ग्राहक के पहुंचते ही रोबोट मेन्यू कार्ड लेकर टेबल तक जाता है. ऑर्डर तैयार होने के बाद यही रोबोट खाना भी टेबल तक पहुंचाने का काम करता है.

sonipat Murthal Dhaba Robot
रिमोट से ऑपरेट होकर ग्राहकों को दे रहे मेन्यू कार्ड और परोस रहे खाना (ETV Bharat)

रिमोट कंट्रोल से इंसान करते हैं ऑपरेट: दरअसल, ये रोबोट पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं हैं. इन्हें ढाबे में बनाए गए अलग कंट्रोल रूम से रिमोट कंट्रोल के जरिए इंसान संचालित करते हैं. रोबोट पहियों की मदद से चलता है और बैटरी से संचालित होता है. एक बार चार्ज करने पर यह करीब दो घंटे तक काम कर सकता है.

फाइबर से बना है रोबोट: ढाबे में इस्तेमाल किए जा रहे ये रोबोट फाइबर से तैयार किए गए हैं. इनके जरिए ग्राहकों को खाना परोसने के साथ-साथ ढाबे में एक अलग तरह का अनुभव देने की कोशिश की जा रही है. रोबोट की मौजूदगी ग्राहकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बन गई है.

sonipat Murthal Dhaba Robot
ग्राहक ले रहे सेल्फी और वीडियो (ETV Bharat)

ग्राहक ले रहे सेल्फी और वीडियो: रोबोट को खाना लेकर अपनी टेबल तक आते देखकर ग्राहक भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं. कई ग्राहक रोबोट के साथ फोटो और वीडियो बनाते हैं. मुरथल आने वाले लोगों के लिए यह नया अनुभव खाने के साथ मनोरंजन का भी जरिया बन रहा है.

यहां रोबोट की लगी ड्यूटी (ETV Bharat)

पहले ट्रेन से खाना परोसने का था कॉन्सेप्ट: ढाबा मैनेजर मंगत सिंह ने बताया कि, "इससे पहले ट्रेन के जरिए खाना परोसने का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था. अब ग्राहकों को कुछ नया और अलग अनुभव देने के लिए रोबोट लाए गए हैं."

हाईटेक सर्विस चर्चा में: ढ़ाबे में आए ग्राहक शिव ने कहा कि, "रोबोट को खाना परोसते हुए देखकर काफी अच्छा और अलग अनुभव हो रहा है. इसे देखकर फोटो और वीडियो बनाने का मन करता है." वहीं, मुरथल के मशहूर पराठों के बीच अब रोबोट सर्विस भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है.

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Last Updated : August 17, 2026 at 2:00 PM IST

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