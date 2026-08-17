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मुरथल के ढाबे हुए हाईटेक... यहां रोबोट की लगी ड्यूटी, रिमोट से ऑपरेट होकर ग्राहकों को दे रहे मेन्यू कार्ड और परोस रहे खाना

मुरथल के ढाबे हुए हाईटेक ( ETV Bharat )

सोनीपत: सोनीपत के मुरथल में ढाबों पर खाने का अनुभव अब हाईटेक होता नजर आ रहा है. यहां एक ढाबे पर इंसानों की जगह रोबोट ग्राहकों की टेबल तक मेन्यू कार्ड से लेकर खाना तक पहुंचा रहा है. रोबोट को देखकर ग्राहक भी उत्साहित हैं और उसके साथ सेल्फी व वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं. बेंगलुरु से मंगवाए गए तीन रोबोट: ढाबे को दूसरे ढाबों से अलग और आकर्षक बनाने के लिए संचालक ने बेंगलुरु से तीन रोबोट मंगवाए हैं. ग्राहक के पहुंचते ही रोबोट मेन्यू कार्ड लेकर टेबल तक जाता है. ऑर्डर तैयार होने के बाद यही रोबोट खाना भी टेबल तक पहुंचाने का काम करता है. रिमोट से ऑपरेट होकर ग्राहकों को दे रहे मेन्यू कार्ड और परोस रहे खाना (ETV Bharat) रिमोट कंट्रोल से इंसान करते हैं ऑपरेट: दरअसल, ये रोबोट पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं हैं. इन्हें ढाबे में बनाए गए अलग कंट्रोल रूम से रिमोट कंट्रोल के जरिए इंसान संचालित करते हैं. रोबोट पहियों की मदद से चलता है और बैटरी से संचालित होता है. एक बार चार्ज करने पर यह करीब दो घंटे तक काम कर सकता है.