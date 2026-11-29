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हिमाचल के चार बड़े अस्पतालों में हफ्ते के सातों दिन होगी रोबोटिक सर्जरी, सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश

हिमाचल में 15 महीने में हुई 1100 रोबोटिक सर्जरी ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के चार बड़े सरकारी अस्पतालों में अब सप्ताह के सातों दिन रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोबोटिक सर्जरी कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए. बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में पिछले 15 महीनों में 1,100 से अधिक रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी हैं. मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर चिकित्सकों की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक से प्रदेश के मरीजों को बेहतर उपचार मिल रहा है और अब उन्हें जटिल सर्जरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा.

इन चार अस्पतालों में मिलेगी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा