हिमाचल के चार बड़े अस्पतालों में हफ्ते के सातों दिन होगी रोबोटिक सर्जरी, सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने युवा चिकित्सकों को भी रोबोटिक सर्जरी में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 3:57 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के चार बड़े सरकारी अस्पतालों में अब सप्ताह के सातों दिन रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोबोटिक सर्जरी कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए. बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में पिछले 15 महीनों में 1,100 से अधिक रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी हैं. मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर चिकित्सकों की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक से प्रदेश के मरीजों को बेहतर उपचार मिल रहा है और अब उन्हें जटिल सर्जरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा.
इन चार अस्पतालों में मिलेगी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा
मुख्यमंत्री ने जिन अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है, उनमें अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इन चिकित्सा संस्थानों में एम्स दिल्ली की तुलना में काफी कम दरों पर यह अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कम समय में 1,100 से अधिक रोबोटिक सर्जरी होना बड़ी उपलब्धि है. इस तकनीक की मदद से कोलन सर्जरी, प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी जटिल सर्जरी भी सफलतापूर्वक की गई हैं. उन्होंने चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने आधुनिक तकनीक को तेजी से अपनाया है और बेहतर परिणाम दिए हैं. रोबोटिक सर्जरी के फायदे गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपन सर्जरी की तुलना में इस तकनीक से मरीजों के अस्पताल में रहने की अवधि 50 से 75 प्रतिशत तक कम हो रही है. इसमें चीरा छोटा लगाया जाता है और रक्तस्राव भी न्यूनतम होता है. इससे मरीजों को जल्द स्वस्थ होने में मदद मिलती है.
युवा डॉक्टरों को भी मिलेगी रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग
मुख्यमंत्री ने युवा चिकित्सकों को भी रोबोटिक सर्जरी में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि अब तक 41 सर्जन और 34 केयर टीम सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. केयर टीम में नर्सें, ऑपरेशन थिएटर सहायक और अन्य सहयोगी कर्मचारी शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालयों से लंबित ऑपरेशनों की रिपोर्ट भी मांगी.
अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी विस्तार की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस सुविधा का विस्तार अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में भी करने पर विचार कर रही है, ताकि अधिक से अधिक मरीजों को घर के नजदीक आधुनिक उपचार मिल सके. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे.
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