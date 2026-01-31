रायबरेली एम्स में जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी; सिम्युलेटर मशीन हो रही प्रैक्टिस, जानें फायदे
एम्स के सर्जन डॉ. रौनक मल्होत्रा ने बताया कि सिम्युलेटर मशीन के जरिए रोबोटिक तकनीक की बारीकियों को सीख रहे हैं. यह वर्चुअल प्रैक्टिस है.
रायबरेली: रायबरेली एम्स अपनी उपलब्धियों में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ने जा रहा है. कार्यकारी निदेशक अंकित जैन और सुपरिंटेंडेंट डॉ. नीरज श्रीवास्तव के प्रयासों से संस्थान में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की अत्याधुनिक सुविधा शुरू होने वाली है. यह सुविधा न केवल रायबरेली बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी.
सिम्युलेटर मशीन से दी जा रही ट्रेनिंग: एम्स में सिम्युलेटर मशीन से डॉक्टरों का प्रशिक्षण हो रहा है. मरीजों पर वास्तविक सर्जरी शुरू करने से पहले, एम्स के डॉक्टर सिम्युलेटर मशीन के जरिए रोबोटिक तकनीक की बारीकियों को सीख रहे हैं.
यह एक तरह का वर्चुअल अभ्यास है, जिससे सर्जन के हाथों में वह सटीकता आती है जो एक सफल जटिल ऑपरेशन के लिए अनिवार्य है.
पारंपरिक सर्जरी कठिन होती है: रायबरेली एम्स के सर्जन डॉ. रौनक मल्होत्रा ने इस तकनीक की विशेषताओं को लेकर कहा कि रोबोटिक सर्जरी आने वाले समय में चिकित्सा जगत की तस्वीर बदल देगी. इसके मुख्य लाभ, सटीकता और सुगमता है. रोबोटिक आर्म्स के जरिए सर्जन उन जगहों पर भी आसानी से पहुंच सकते हैं. जहां पारंपरिक सर्जरी में कठिनाई होती है.
मरीज को अस्पताल से जल्द छुट्टी मिलेगी: डॉ. मल्होत्रा ने कहा कि इस तकनीक से लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशनों में सर्जन को थकान महसूस नहीं होगी, जिससे काम की गुणवत्ता बनी रहती है. यह सर्जरी छोटे चीरों के माध्यम से होती है, जिससे इंफेक्शन की संभावना लगभग नहीं होती है. कम ब्लीडिंग और छोटे घाव के कारण मरीज को अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल सकेगी और वह अपने सामान्य जीवन में तेजी से लौट सकेगा.
जटिल ऑपरेशनों के लिए नहीं होगी परेशानी: कार्यकारी निदेशक अमिता जैन का कहना है कि रायबरेली एम्स अब केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीकों का केंद्र बन रहा है. रोबोटिक सर्जरी की इस 'नई सौगात' से अब गरीबों और जरूरतमंदों को जटिल ऑपरेशनों के लिए बड़े निजी अस्पतालों या दूसरे राज्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
रोबोटिक सर्जरी आधुनिक चिकित्सा में क्रांति: रोबोटिक सर्जरी आधुनिक चिकित्सा का क्रांतिकारी हिस्सा है, जिसमें सर्जन रोबोटिक उपकरणों की मदद से जटिल ऑपरेशनों को अधिक सटीकता से करते हैं. इसके प्रमुख फायदे निम्न हैं:
- अधिक सटीकता: रोबोटिक उपकरण सर्जन के हाथों की तुलना में अधिक सूक्ष्म और सटीक तरीके से काम कर सकते हैं.
- 3D हाई-डेफिनिशन विज़न: इसमें सर्जन को ऑपरेशन वाली जगह का 10 गुना तक बड़ा और स्पष्ट 3D व्यू मिलता है, जिससे नसों और ऊतकों को बचाना आसान हो जाता है.
- छोटे चीरे: यह एक 'की-होल' सर्जरी है, जिसमें बहुत छोटे कट लगाए जाते हैं, जिससे दाग कम पड़ते हैं.
- रक्तस्राव में कमी: छोटे चीरों और अधिक सटीकता के कारण खून बहुत कम बहता है, जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कम हो जाती है.
- तेजी से रिकवरी: पारंपरिक सर्जरी के मुकाबले मरीज बहुत जल्दी ठीक होकर अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट सकते हैं.
- कम दर्द: छोटे कट और ऊतकों को कम नुकसान पहुंचने के कारण मरीज को ऑपरेशन के बाद बहुत कम दर्द और बेचैनी होती है.
- संक्रमण का कम खतरा: छोटे चीरों और अस्पताल में कम समय बिताने के कारण इंफेक्शन की संभावना काफी कम हो जाती है
- बेहतर पहुंच: रोबोटिक आर्म्स उन जगहों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जहां सर्जन का हाथ पहुंचना मुश्किल होता है, जैसे पेल्विस के गहरे हिस्से.
- हाथों की थरथराहट खत्म होना: रोबोटिक सिस्टम सर्जन के हाथों की मामूली थरथराहट को फिल्टर कर देता है, जिससे ऑपरेशन अधिक स्थिर होता है.
- अस्पताल में कम समय: मरीज को सर्जरी के बाद बहुत कम दिनों तक अस्पताल में रुकना पड़ता है, जिससे समय और रुपये दोनों की बचत होती है.
