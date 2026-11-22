नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी बनी मरीजों के लिए वरदान, कम खर्च में मिल रही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा
सरकारी अस्पताल में आधुनिक तकनीक और कम खर्च में उपचार की सुविधा मिलने से मरीजों आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी राहत मिल रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 4:51 PM IST
मंडी: अब आधुनिक तकनीक से सर्जरी करवाने के लिए हिमाचल के मरीजों को बड़े निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ रहा है. मंडी जिले के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नेरचौक में करीब 28.44 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मरीजों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है. इस तकनीक के माध्यम से अब तक 232 से अधिक ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं.
खास बात यह है कि निजी अस्पतालों की तुलना में बेहद कम खर्च पर यह सुविधा मिलने से आम और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी आधुनिक उपचार का लाभ मिल रहा है. प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की इस पहल से मंडी, कुल्लू और आसपास के जिलों के मरीजों को अपने घर के नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है.
चार महीने से बीमार पत्नी की रोबोटिक सर्जरी सफल
थुनाग क्षेत्र के लंबाथाच निवासी देवेंद्र नाथ की पत्नी पिछले चार महीने से बीमार थीं. उन्होंने अपनी पत्नी का इलाज नेरचौक मेडिकल कॉलेज में करवाया. जांच के बाद डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी, जिसके बाद उनकी पत्नी की रोबोटिक सर्जरी की गई. देवेंद्र नाथ के मुताबिक, सर्जरी सफल रही है और अब उनकी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है. उन्होंने कहा कि घर के नजदीक इतनी आधुनिक सुविधा मिलने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है. इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार जताया.
निजी अस्पतालों की तुलना में कम खर्च में मिला इलाज
कुल्लू जिले के भुंतर निवासी धर्मवीर भी रोबोटिक सर्जरी का लाभ उठा चुके हैं. वह काफी समय से बीमार थे और सबसे पहले उन्होंने कुल्लू अस्पताल में जांच करवाई थी. वहां डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज जाने की सलाह दी. इसके बाद यहां उनकी रोबोटिक सर्जरी की गई, जो सफल रही.
धर्मवीर पेंटर का काम करते हैं. उन्होंने बताया कि निजी अस्पताल में महंगा इलाज करवाना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उन्हें कम खर्च में बेहतर उपचार मिला. उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि इस सुविधा से सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी आधुनिक इलाज मिल रहा है.
घर के नजदीक इलाज मिलने से मरीजों को राहत
बालीचौकी निवासी गीतानंद की पत्नी भी पिछले कुछ समय से बीमार थीं. उन्होंने पत्नी की जांच नेरचौक मेडिकल कॉलेज में करवाई. डॉक्टरों ने जांच के बाद सर्जरी की सलाह दी, जिसके बाद उनकी पत्नी की रोबोटिक सर्जरी की गई. गीतानंद के अनुसार, ऑपरेशन सफल रहा है और अब उनकी पत्नी की सेहत में सुधार है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ही आधुनिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होने से लोगों को दूर-दराज के बड़े अस्पतालों में जाने की जरूरत कम हो रही है.
ये भी पढ़ें: हरोली बल्क ड्रग पार्क का 15 फीसदी काम पूरा, अब तक 262 करोड़ हुए खर्च, 1000 बीघा जमीन की गई समतल
ये भी पढ़ें: हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों की RKS को तीन साल में हुई 262 करोड़ से ज़्यादा की आय, यहां हुआ सबसे ज्यादा खर्च