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नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी बनी मरीजों के लिए वरदान, कम खर्च में मिल रही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा

हिमाचल के सरकारी मेडिकल कॉलेज में विश्वस्तरीय तकनीक से हो रहा इलाज ( ETV BHARAT )

मंडी: अब आधुनिक तकनीक से सर्जरी करवाने के लिए हिमाचल के मरीजों को बड़े निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ रहा है. मंडी जिले के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नेरचौक में करीब 28.44 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मरीजों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है. इस तकनीक के माध्यम से अब तक 232 से अधिक ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं.

खास बात यह है कि निजी अस्पतालों की तुलना में बेहद कम खर्च पर यह सुविधा मिलने से आम और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी आधुनिक उपचार का लाभ मिल रहा है. प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की इस पहल से मंडी, कुल्लू और आसपास के जिलों के मरीजों को अपने घर के नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है.