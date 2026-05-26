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कुरुक्षेत्र सिविल अस्पताल में पहली बार रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, आयुष्मान कार्ड पर हो रहा मुफ्त इलाज, मरीजों को मिली बड़ी राहत

कुरुक्षेत्र सिविल अस्पताल में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट शुरू हुआ है. आयुष्मान कार्ड पर मरीजों को पूरी तरह मुफ्त इलाज मिल रहा है.

Robotic Knee Replacement Haryana
कुरुक्षेत्र में पहली बार रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 26, 2026 at 12:54 PM IST

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कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में अब रोबोटिक तकनीक से घुटना प्रत्यारोपण यानी कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी शुरू हो गई है. सफल परीक्षण के बाद शुरू हुई यह सुविधा हरियाणा के किसी सरकारी अस्पताल में अपनी तरह की पहली पहल मानी जा रही है. अब मरीजों को महंगे निजी अस्पतालों या दिल्ली-एनसीआर के बड़े मेडिकल सेंटरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. आयुष्मान कार्ड के जरिए मरीजों का इलाज पूरी तरह निशुल्क किया जाएगा.

सटीक और सुरक्षित होगी सर्जरी: इस बारे में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. मनु सोनी ने ईटीवी भारत को बताया कि, "रोबोटिक तकनीक से होने वाली सर्जरी अधिक सटीक और सुरक्षित मानी जाती है. इस तकनीक में छोटे चीरे लगाए जाते हैं, जिससे मरीज को कम दर्द और कम रक्तस्राव होता है. ऑपरेशन के बाद रिकवरी तेजी से होती है और मरीज कुछ घंटों में चलने-फिरने लगता है. पहले इस तरह की सुविधा केवल बड़े निजी अस्पतालों में उपलब्ध थी, लेकिन अब सरकारी अस्पताल में भी मरीज आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकेंगे."

Robotic Knee Replacement Haryana
कुरुक्षेत्र सिविल अस्पताल में पहली बार रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट (ETV Bharat)

आयुष्मान कार्ड पर मुफ्त इलाज: डॉ. मनु सोनी ने आगे कहा कि, "सिविल अस्पताल में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की सुविधा पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है. मरीजों को केवल आयुष्मान कार्ड लेकर आना होगा. सर्जरी का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी. हमने फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की विशेष ट्रेनिंग प्राप्त की है. अस्पताल प्रशासन का लक्ष्य अधिक से अधिक मरीजों तक इस सुविधा का लाभ पहुंचाना है."

आयुष्मान कार्ड पर मुफ्त इलाज (ETV Bharat)

मरीजों ने साझा किया अपना अनुभव: गांव अजरानी की 65 वर्षीय मरीज बाला देवी ने ईटीवी भारत को बताया कि, "वह पिछले 14 वर्षों से घुटनों के दर्द से परेशान थीं. रोबोटिक तकनीक से ऑपरेशन के बाद अब मुझे काफी राहत मिली है. डॉक्टरों ने बहुत अच्छी देखभाल की." वहीं, 65 वर्षीय अमरजीत कौर ने कहा कि, "घुटनों के दर्द के कारण उन्हें चार वर्षों से चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी. 19 मई को मेरा रोबोटिक तकनीक से ऑपरेशन हुआ. अब मैं पहले से बेहतर तरीके से चल-फिर पा रही हूं."

Robotic Knee Replacement Haryana
रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट (ETV Bharat)

हरियाणा के लिए बड़ी उपलब्धि: विशेषज्ञों के अनुसार रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में गलती की संभावना कम हो जाती है और मरीज जल्दी सामान्य जीवन में लौट पाता है. कुरुक्षेत्र सिविल अस्पताल में इस सुविधा की शुरुआत को हरियाणा की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को भी आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सकेगा.

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