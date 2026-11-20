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मदन दिलावर को निमंत्रण-पत्र देने पहुंचा रोबोट, शिक्षा मंत्री बोले, 'चलकर दिखाओ'

शिक्षा मंत्री को निमंत्रण देने पहुंचा रोबोट ( ETV Bharat Kota )

कोटा : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को कोटा में स्वामी रामचरण सर्कल स्थित उनके कार्यालय पर एक रोबोट निमंत्रण देने पहुंचा. रोबोट ने एक निजी इन्नोवेशन लैब के उद्घाटन का निमंत्रण कार्ड मंत्री को दिया. इस ह्यूमनॉइड रोबोट को एक व्यक्ति रिमोट के जरिए संचालित कर रहा था. इस लैब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, ड्रोन, IoT और STEM की सुविधाएं विकसित की गई हैं.