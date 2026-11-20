मदन दिलावर को निमंत्रण-पत्र देने पहुंचा रोबोट, शिक्षा मंत्री बोले, 'चलकर दिखाओ'
रोबोट के हाथ में निमंत्रण पत्र था, जिसे मंत्री दिलावर ने उठाया.
Published : November 20, 2026 at 9:11 PM IST
कोटा : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को कोटा में स्वामी रामचरण सर्कल स्थित उनके कार्यालय पर एक रोबोट निमंत्रण देने पहुंचा. रोबोट ने एक निजी इन्नोवेशन लैब के उद्घाटन का निमंत्रण कार्ड मंत्री को दिया. इस ह्यूमनॉइड रोबोट को एक व्यक्ति रिमोट के जरिए संचालित कर रहा था. इस लैब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, ड्रोन, IoT और STEM की सुविधाएं विकसित की गई हैं.
कमांड देने पर संचालित होने वाला यह रोबोट मंत्री मदन दिलावर के कार्यालय पहुंचा था. रिमोट से संचालित इस रोबोट ने कार्यालय पहुंचने पर पहले हाथ मिलाया. रोबोट ने हाथ हिला कर 'हाय' भी किया. रोबोट के हाथ में निमंत्रण पत्र था. जिसे मंत्री दिलावर ने उठाया. मंत्री मदन दिलावर ने रोबोट के साथ पहुंचे इंजीनियर से पूछा कि यह बात भी करता है क्या? उन्हें जवाब मिला कि यह बात नहीं करता है. इसके बाद मंत्री दिलावर ने रोबोट को कमांड दिया कि चलकर बताओ, तब वह आगे चला. पीछे चलने की कमांड पर वह पीछे सरक गया. इसके बाद रोबोट ने आगे चलकर भी दिखाया. रोबोट को बनाने वाले विनय शर्मा का कहना है कि वह अपने कार्यक्रम का निमंत्रण अलग तरीके से देना चाहते थे. इसलिए रोबोट के जरिए दे रहे हैं, ताकि ध्यान आकर्षित किया जा सके. उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब भी इसी तरह के इक्विपमेंट बनाती है.
निजी संस्थान के निदेशक विनय शर्मा ने कहा कि यह ह्यूमनॉइड रोबोट है. उन्होंने बताया कि उनकी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथमेटिक्स (STEM) लैब में बच्चे लाइव इन्नोवेशंस कर सकते हैं. इस तरह के डेमोंसट्रेशन से आने वाले स्टूडेंट्स को बुक नॉलेज से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल और हाईटेक इन्नोवेशंस की ओर प्रेरित करेंगे. इनके लिए स्टूडेंट्स पूरी तरह से तैयार भी रहें. उनका लक्ष्य देश की बड़ी और आधुनिक स्टेम लैब बनाने का है, ताकि स्कूली स्तर से ही बच्चों में नवाचार की सोच विकसित हो सके. छात्रों को भविष्य की आधुनिक तकनीकों से रूबरू कराने के उद्देश्य भी है.
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