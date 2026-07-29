लड़का देखने के बहाने रिश्तेदार बनकर रात में घर में घुसे बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट
बदमाशों के साथ महिला व बच्चा देखकर पीड़ित परिवार ने उन्हें घर में आने दिया. हथियारों की नोक पर लूट की वारदात.
Published : July 29, 2026 at 9:49 AM IST
धौलपुर: जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में मंगलवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने रिश्तेदार बनकर एक घर में प्रवेश किया और परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद जिलेभर में नाकाबंदी कराई.
निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि घटना गंभीर है. मुकदमा दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है. पुलिस का दावा है कि मामले का शीघ्र खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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बेटे को देखने का बहाना: इधर, पीड़ित महिला शायरा ने बताया कि रात करीब 2:30 बजे किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया. गेट खोलने पर चार-पांच पुरुष, एक महिला और साथ एक छोटा बच्चा खड़ा था. उन्होंने खुद को अलीगढ़ निवासी रिश्तेदार बताया और कहा कि वे उनके बेटे को अपनी बेटी के लिए देखने आए हैं. विश्वास में लेकर सभी लोग घर के अंदर आ गए. महिला ने उन्हें पानी पिलाया, लेकिन इसी दौरान आरोपियों ने घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए और हथियार निकाल लिए.
हाथ-पैर बांधे, मुंह पर टेप चिपकाई: पीड़िता शायरा के अनुसार, बदमाशों ने शायरा, उनके बेटे और बेटी के साथ मारपीट की. फिर तीनों के हाथ-पैर बांध दिए. मुंह पर टेप चिपका दी. इसके बाद बदमाशों ने पूरे घर की तलाशी ली. घर में रखी डेढ़ लाख रुपए नकदी, करीब पांच लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण तथा तीन मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए. जाते समय आरोपियों ने घर के सभी दरवाजों की कुंडी बाहर से बंद कर दी.पीड़ित परिवार ने किसी तरह एक-दूसरे की रस्सियां खोलीं. बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी. निहालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. आरोपियों की तलाश है.
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वारदात में महिला शामिल: पीड़िता ने बताया कि वारदात में पांच पुरुषों के साथ एक महिला शामिल थी. महिला की मौजूदगी के कारण उन्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ और उन्होंने आरोपियों को घर में आने दिया. इसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने लूट की.
एक माह पहले की रेकी: शायरा ने बताया कि वारदात में शामिल कुछ लोग करीब एक माह पहले भी उनके घर आए थे. तब मकान में निर्माण कार्य चल रहा था. बदमाश घर की स्थिति देखकर लौट गए थे. आशंका है कि उसी दौरान उन्होंने घर की रेकी की थी. बाद में सुनियोजित तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया.
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