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करनाल में 43 हजार की लूट, पीछा कर स्कूटी गिराई, लोहे की रॉड से पीटा, नकदी लेकर फरार हुए बदमाश

करनाल: कर्ण विहार के पास दिनदहाड़े दो बाइक सवार युवकों ने एक व्यक्ति पर हमला कर उससे 43 हजार 200 रुपये लूट लिए. बदमाशों ने पहले स्कूटी को टक्कर मारकर गिराया, फिर लोहे की रॉड और चाकू के दम पर मारपीट की और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

नगला चौक से किया पीछा: सूरज नगर निवासी पीड़ित रविचंद्र ने बताया कि वो नगला चौक से कर्ण विहार की ओर जा रहे थे. उनके पास 43 हजार 200 रुपये थे, जो उन्हें कोर्ट में किसी काम के लिए जमा कराने थे. उसी समय स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक उनका पीछा करने लगे. शेखपुरा-सोहाना नहर के पास जब उन्होंने पीछे देखा, तो दोनों हमलावर बेहद करीब पहुंच चुके थे. खतरा भांपकर उन्होंने स्कूटी मोड़कर कर्ण विहार की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पीछा नहीं छोड़ा.

इस पूरे मामले पर जानें पुलिस ने क्या कहा (ETV Bharat)

लोहे की रॉड से किया हमला: रविचंद्र का कहना है कि जैसे ही उन्होंने डायल-112 पर फोन करने के लिए मोबाइल निकाला, हमलावरों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और मोबाइल तोड़ दिया. इसके बाद लोहे की रॉड से पीठ और शरीर पर वार किए गए. हमले के दौरान बदमाश 43 हजार 200 रुपये लेकर फरार हो गए. पीड़ित ने दावा किया कि उसे स्प्लेंडर बाइक का नंबर HR 60N 5651 याद है, जिसे उसने पुलिस को उपलब्ध करा दिया है.