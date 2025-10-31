ETV Bharat / state

भरतपुर में लूट की साजिश नाकाम: पांच युवक हथियारों सहित गिरफ्तार, चार वारदातों का खुलासा

भरतपुर: पुलिस ने संगठित अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट की साजिश को नाकाम कर दिया. मथुरागेट थाना पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में कॉलेज ग्राउंड से पांच युवकों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया गया. आरोपियों से दो अवैध देशी कट्टे, तीन जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस और दो मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं. पूछताछ में आरोपियों ने चार लूट और फायरिंग की वारदात करना कबूल किया है, जबकि अन्य मामलों में भी संलिप्तता की संभावना जताई जा रही है.

घेराबंदी कर पकड़े आरोपी: गुरुवार रात मथुरागेट पुलिस को सूचना मिली कि कॉलेज ग्राउंड की सीढ़ियों पर कुछ युवक लूट और डकैती की योजना बना रहे हैं. सूचना पर थानाधिकारी मथुरागेट मदनलाल मीना और डीएसटी प्रभारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और पांचों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जगतसिंह (19) पुत्र प्रतापसिंह निवासी गिरसै थाना सदर डीग, हरेन्द्रसिंह (20) पुत्र गजेन्द्रसिंह निवासी पैधौर नगला खान थाना कुम्हेर, प्रशांत (21) पुत्र उदयवीरसिंह निवासी गिरसै थाना सदर डीग, नितिन (20) पुत्र महावीरसिंह निवासी नैवाड़ा थाना हलैना और रोहित (22) पुत्र ओमवीरसिंह निवासी आनंद नगर थाना कोतवाली, हाल स्टेडियम नगर थाना सेवर के रूप में हुई है.

हथियार और वाहन बरामद: तलाशी के दौरान जगतसिंह के पास से एक देशी कट्टा 315 बोर और दो जिंदा कारतूस मिले, जबकि एक अन्य आरोपी से 12 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद हुआ. पुलिस ने मौके से दो मोटरसाइकिलें जब्त की. गिरफ्तार आरोपियों से की गई गहन पूछताछ में शहर भरतपुर और जिला डीग क्षेत्र में हुई कई वारदातों के राज खुले.

