भरतपुर में लूट की साजिश नाकाम: पांच युवक हथियारों सहित गिरफ्तार, चार वारदातों का खुलासा

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी जनाना अस्पताल की पार्किंग में काम करते हैं और वहीं से वारदातों की योजना बनाते थे.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 5:11 PM IST

3 Min Read
भरतपुर: पुलिस ने संगठित अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट की साजिश को नाकाम कर दिया. मथुरागेट थाना पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में कॉलेज ग्राउंड से पांच युवकों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया गया. आरोपियों से दो अवैध देशी कट्टे, तीन जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस और दो मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं. पूछताछ में आरोपियों ने चार लूट और फायरिंग की वारदात करना कबूल किया है, जबकि अन्य मामलों में भी संलिप्तता की संभावना जताई जा रही है.

घेराबंदी कर पकड़े आरोपी: गुरुवार रात मथुरागेट पुलिस को सूचना मिली कि कॉलेज ग्राउंड की सीढ़ियों पर कुछ युवक लूट और डकैती की योजना बना रहे हैं. सूचना पर थानाधिकारी मथुरागेट मदनलाल मीना और डीएसटी प्रभारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और पांचों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जगतसिंह (19) पुत्र प्रतापसिंह निवासी गिरसै थाना सदर डीग, हरेन्द्रसिंह (20) पुत्र गजेन्द्रसिंह निवासी पैधौर नगला खान थाना कुम्हेर, प्रशांत (21) पुत्र उदयवीरसिंह निवासी गिरसै थाना सदर डीग, नितिन (20) पुत्र महावीरसिंह निवासी नैवाड़ा थाना हलैना और रोहित (22) पुत्र ओमवीरसिंह निवासी आनंद नगर थाना कोतवाली, हाल स्टेडियम नगर थाना सेवर के रूप में हुई है.

हथियार और वाहन बरामद: तलाशी के दौरान जगतसिंह के पास से एक देशी कट्टा 315 बोर और दो जिंदा कारतूस मिले, जबकि एक अन्य आरोपी से 12 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद हुआ. पुलिस ने मौके से दो मोटरसाइकिलें जब्त की. गिरफ्तार आरोपियों से की गई गहन पूछताछ में शहर भरतपुर और जिला डीग क्षेत्र में हुई कई वारदातों के राज खुले.

आरोपियों ने इन चार घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया:

  1. 1 अक्टूबर, 2025: जवाहर नगर क्षेत्र में किराना व्यापारी पर फायरिंग कर लूट का प्रयास. व्यापारी बाल-बाल बचा था.
  2. 20 अक्टूबर, 2025: कुम्हेर क्षेत्र में पैंघौर निवासी व्यापारी से लूट की वारदात.
  3. करीब 20–25 दिन पूर्व: कुम्हेर सब्जी मंडी के पास अनाज व्यापारी से लूट की कोशिश.
  4. जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास: अनाज मंडी से लौट रहे व्यापारी से लूट की घटना.

जनाना अस्पताल पार्किंग से रचते थे साजिश: जांच में सामने आया कि आरोपी जनाना अस्पताल की पार्किंग में कार्यरत हैं. वहीं से वे अपने आपराधिक साथियों से मिलते और वारदातों की योजना बनाते थे. घटना से पहले क्षेत्र की रैकी करते और पहचान छिपाने के लिए बिना नंबर की मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते थे. वारदात के बाद वाहन वापस पार्किंग में खड़े कर खुद को सामान्य दिखाते थे.

अवैध हथियार की खरीद पर मुकदमा दर्ज: आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने अवैध कट्टे फुलवारा निवासी विशाल उर्फ ब्रह्मानंद पुत्र गंगाश्याम शर्मा से खरीदे थे. पुलिस ने इस संबंध में थाना मथुरागेट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. भरतपुर एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि पुलिस टीम ने त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए लूट की बड़ी वारदात को टाल दिया है. प्रारंभिक जांच में इनका संबंध जिले में हुई कई अन्य आपराधिक घटनाओं से भी जुड़ता दिखाई दे रहा है.

