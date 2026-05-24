ETV Bharat / state

वाशिंग पाउडर बेचने के बहाने घर में घुसे, बुजुर्ग महिला की आंखों में मिर्च डाली, सोने की बालियां छीनकर फरार बदमाश

जींद में वाशिंग पाउडर बेचने के बहाने बदमाश घर में घुसे और बुजुर्ग महिला की आखों में मिर्च पाउडर डालकर सोने की बालियां लेकर फरार.

Robbery of Elderly Woman in Jind
Robbery of Elderly Woman in Jind (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 24, 2026 at 9:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद: हरियाणा के जींद जिले में बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात सामने आई है. वाशिंग पाउडर बेचने के बहाने बदमाश घर में घुसे और बुजुर्ग महिला की आखों में मिर्च पाउडर डालकर सोने की बालियां लेकर फरार हो गए. बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे. एक बदमाश बाइक लेकर घर के बाहर खड़ा रहा और दूसरे ने वारदात को अंजाम दिया. ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है.

जींद में बुजुर्ग महिला से लूट: सफीदों वार्ड नंबर 6 में शनिवार दोपहर को वाशिंग पाउडर बेचने आए दो युवकों ने बुजुर्ग महिला के कानों से दो सोने की बाली छीन ली. वारदात से पहले आरोपियों ने महिला के आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया. महिला को नागरिक अस्पताल सफीदों में ले जाया गया. शहर थाना सफीदों पुलिस मामले की जांच कर रही है.

वाशिंग पाउडर बेचने के बहाने घर में घुसे, बुजुर्ग महिला की आंखों में मिर्ची पाउडर सोने की बालियां लेकर फरार बदमाश (ETV Bharat)

वाशिंग पाउडर बेचने आए थे बदमाश: सफीदों के वार्ड नंबर छह निवासी कृष्णा (75) शनिवार दोपहर को अपने मकान के बरामदे में चारपाई पर बैठी काम कर रही थी. उस दौरान वाशिंग पाउडर बेचने के बहाने दो युवक घर में घुस आए. दोनों युवक कृष्णा को वाशिंग पाउडर खरीदने के लिए दबाव डालने लगे. इस दौरान एक युवक ने मिर्ची पाउडर निकाल कृष्णा देवी की आंखों में फेंक दिया. फिर दोनों युवकों ने महिला का दबोच कर उसके कानों से सोने की बालियां निकाल ली.

छीना झपटी में बुजुर्ग महिला घायल: छीना झपटी में महिला के कान भी फट गए. वारदात को अंजाम देर दोनों आरोपी फरार हो गए. कृष्णा द्वारा शोर मचाए जाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घटना की सूचना पुलिस को दी. बुजुर्ग महिला को परिजनों ने उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया. सूचना पाकर शहर थाना सफीदों पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: पुलिस ने संदिग्ध युवकों को लेकर सर्च अभियान भी चलाया लेकिन उनका कोई सुराग नही लगा. शहर थाना सफीदों प्रभारी रामकुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से जांच को आगे बढाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नेपाली महिला ने की खुदकुशी, पति की मौत के बाद अकेली रहती थी

TAGGED:

ROBBERY OF ELDERLY WOMAN IN JIND
जींद बुजुर्ग महिला से लूट
सफीदों वार्ड नंबर 6
JIND SAFIDON
ROBBERY OF ELDERLY WOMAN IN JIND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.