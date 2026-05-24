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वाशिंग पाउडर बेचने के बहाने घर में घुसे, बुजुर्ग महिला की आंखों में मिर्च डाली, सोने की बालियां छीनकर फरार बदमाश

वाशिंग पाउडर बेचने के बहाने घर में घुसे, बुजुर्ग महिला की आंखों में मिर्ची पाउडर सोने की बालियां लेकर फरार बदमाश (ETV Bharat)

जींद में बुजुर्ग महिला से लूट: सफीदों वार्ड नंबर 6 में शनिवार दोपहर को वाशिंग पाउडर बेचने आए दो युवकों ने बुजुर्ग महिला के कानों से दो सोने की बाली छीन ली. वारदात से पहले आरोपियों ने महिला के आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया. महिला को नागरिक अस्पताल सफीदों में ले जाया गया. शहर थाना सफीदों पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जींद: हरियाणा के जींद जिले में बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात सामने आई है. वाशिंग पाउडर बेचने के बहाने बदमाश घर में घुसे और बुजुर्ग महिला की आखों में मिर्च पाउडर डालकर सोने की बालियां लेकर फरार हो गए. बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे. एक बदमाश बाइक लेकर घर के बाहर खड़ा रहा और दूसरे ने वारदात को अंजाम दिया. ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है.

वाशिंग पाउडर बेचने आए थे बदमाश: सफीदों के वार्ड नंबर छह निवासी कृष्णा (75) शनिवार दोपहर को अपने मकान के बरामदे में चारपाई पर बैठी काम कर रही थी. उस दौरान वाशिंग पाउडर बेचने के बहाने दो युवक घर में घुस आए. दोनों युवक कृष्णा को वाशिंग पाउडर खरीदने के लिए दबाव डालने लगे. इस दौरान एक युवक ने मिर्ची पाउडर निकाल कृष्णा देवी की आंखों में फेंक दिया. फिर दोनों युवकों ने महिला का दबोच कर उसके कानों से सोने की बालियां निकाल ली.

छीना झपटी में बुजुर्ग महिला घायल: छीना झपटी में महिला के कान भी फट गए. वारदात को अंजाम देर दोनों आरोपी फरार हो गए. कृष्णा द्वारा शोर मचाए जाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घटना की सूचना पुलिस को दी. बुजुर्ग महिला को परिजनों ने उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया. सूचना पाकर शहर थाना सफीदों पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: पुलिस ने संदिग्ध युवकों को लेकर सर्च अभियान भी चलाया लेकिन उनका कोई सुराग नही लगा. शहर थाना सफीदों प्रभारी रामकुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से जांच को आगे बढाया जा रहा है.

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