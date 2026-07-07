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बुजुर्ग दंपती से लूट का खुलासा, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल, बदले की नीयत से हुई वारदात

दुर्ग : दुर्ग जिले में बुजुर्ग दंपती से हुई लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. हैरानी की बात ये है कि घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूट करने वाला कोई बाहरी बदमाश नहीं, बल्कि दंपती का पूर्व केयरटेकर निकला. आरोपी ने तीन महीने पहले नौकरी से हटाए जाने का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया.

कैसे की थी लूट ?

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रगति नगर स्थित शुभकामना हाइट्स में रहने वाले रिटायर्ड बीएसपी कर्मी और उनकी पत्नी घर पर अकेले थे. इसी दौरान आरोपी विभान्शु महोबिया मुंह पर कपड़ा बांधकर घर में घुस गया. उसने धारदार हथियार दिखाकर बुजुर्ग दंपती को डराया और सोने-चांदी के जेवर और नकदी की मांग करने लगा. डर के माहौल में आरोपी महिला के गले से सोने का नेकलेस लूटकर फरार हो गया.