कांके लूट की पूरी कहानी: सात हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर मचाया आतंक, 41.30 लाख नकद के साथ सोने-चांदी के गहने भी लूटे
रांची के कांके में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाया, पिस्टल दिखाकर परिवार को धमकी दी. फिर लूटेरों ने लूट की. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 7:10 AM IST
रांची: राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र के गागी आदर्श नगर में 13 अक्टूबर की सुबह हथियारबंद अपराधियों ने कृषि विभाग के अधिकारी रामशंकर प्रसाद के घर मे बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था. कांके थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार, आपरधियों ने घर से 41 लाख से ज्यादा नकद और लगभग 50 लाख के गहने लूट लिए थे. मामले में कारवाई करते हुए पुलिस ने कांड में शामिल तीन आपरधियो को गिरफ्तार भी कर लिया है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
क्या है पूरी कहानी
13 अक्टूबर की सुबह हथियारबंद अपराधियों ने कृषि विभाग के अधिकारी रामशंकर प्रसाद घर में घुसकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था. अपराधियों ने परिवार के सदस्यों को हथियारों के बल पर अपने कब्जे में लिया, बुजुर्ग महिला को बंधक बनाया और पिस्टल दिखाकर गोली मारने की धमकी दी. इसके बाद अलमारी और सेफ खुलवाकर 41 लाख 30 हजार रुपये नकद के साथ सोने-चांदी के गहने भी लूट लिए. प्राथमिकी में सात अपराधियों के शामिल होने की बात बताई गई है. शिकायतकर्ता राम शंकर प्रसाद सिंह के अनुसार, लूटी गई नकदी में जमीन की बिक्री और ठेकेदारी से संबंधित रकम भी शामिल थी.
सुबह 7:08 बजे घर में घुसे अपराधी
प्राथमिकी के मुताबिक, वारदात कांके आदर्श नगर स्थित मकान नंबर 45 में हुई. घटना मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 7:08 बजे की है. उस समय शिकायतकर्ता के बेटे नितीश कुमार मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे. घर में परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे. इसी दौरान अपराधियों ने घर में घुसकर लूटपाट शुरू कर दी. अपराधियों ने शिकायतकर्ता की सास मंजू देवी को अपने कब्जे में ले लिया. उनके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया और हथियारों के बल पर परिवार को डराया. अपराधियों ने घर में मौजूद लोगों को इस तरह नियंत्रित किया कि वे तत्काल विरोध नहीं कर सके.
पिस्टल दिखाकर पूछा-पैसे और गहने कहां रखे हैं?
राम शंकर प्रसाद सिंह के अनुसार, जब वह घर के निचले हिस्से से ऊपर की ओर पहुंचे, तो अपराधियों ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया. उनसे नकदी और जेवरात के बारे में पूछताछ की गई. अपराधियों ने धमकी दी कि अगर उन्होंने जल्द पैसे और गहनों के बारे में नहीं बताया, तो उन्हें गोली मार दी जाएगी. इसकी वजह से परिवार के सदस्यों को अपनी जान का डर सताने लगा. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खुद को और परिवार के अन्य सदस्यों को बचाने के लिए अपराधियों की बात मान ली. इसके बाद अपराधी उन्हें हथियारों के बल पर पहली मंजिल पर ले गए और अलमारी तथा सेफ खुलवाए.
41 लाख 30 हजार रुपये नकद पर किया हाथ साफ
अपराधियों ने घर में रखी बड़ी नकदी लूट ली. शिकायतकर्ता के अनुसार, अलमारी में रखे पैसों में उनके भाई नितीश कुमार की ठेकेदारी से संबंधित रकम, गांव की जमीन बेचने से मिली राशि और उनकी सास मंजू देवी की पैतृक जमीन से प्राप्त पैसे शामिल थे. प्राथमिकी में नकदी की कुल राशि 41 लाख 30 हजार रुपये बताई गई है.
सोने की चेन, कंगन, अंगूठियां और मनटीका भी लूटे
नकदी के साथ अपराधियों ने परिवार के सोने-चांदी के गहनों पर भी हाथ साफ किया. प्राथमिकी में सोने की चेन, हाथ के कंगन, अंगूठियां, मनटीका, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्कों समेत कई आभूषणों का उल्लेख है.
शिकायत में दिए गए विवरण के अनुसार, लूटे गए सामान में शामिल हैं:
- सोने की चेन: अलग-अलग वजन की चेन, जिनमें 30 ग्राम, 22 ग्राम और 28 ग्राम वजन का उल्लेख है.
- हाथ के कंगन: चार कंगन, प्रत्येक का वजन करीब 12 ग्राम बताया गया है.
- अंगूठियां: चार अंगूठियों का कुल वजन करीब 24 ग्राम बताया गया है.
- मनटीका: करीब 12 ग्राम वजन का आभूषण.
- चांदी के सिक्के: पुराने चांदी के सिक्कों का उल्लेख, जिनका कुल वजन करीब 264 ग्राम बताया गया है.
- अन्य सोने के आभूषण: शिकायत में सोने की चेन, सिक्के, कंगन और अन्य जेवरात का भी विवरण दिया गया है.
सात अपराधियों के शामिल होने का उल्लेख
प्राथमिकी में सात अपराधियों के शामिल होने की बात कही गई है. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने अपराधियों को नजदीक से देखा था और दोबारा सामने आने पर पहचान सकते हैं. उनके अनुसार, अपराधी आपस में हिंदी में बातचीत कर रहे थे. राम शंकर प्रसाद सिंह की शिकायत पर कांके थाने में 13 अक्टूबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई. मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2) और 111(2) के तहत एफआईआर हुई है.
ताबड़तोड़ रेड, कई गिरफ्तार
कांके में हुई इस बड़ी वारदात के बाद पुलिस की कारवाई भी तेज गति से चल रही है. मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में मोनू सिंह, सोनू सिंह सहित कई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि अपराधी कृषि अधिकारी के घर की काफी दिन से रेकी कर रहे थे. जिसके बाद मौका मिलते ही कांड को अंजाम दिया गया.
यह भी पढ़ें:
रांची में कृषि अधिकारी के घर डकैती, गन पॉइंट पर गहने और नकदी लूट ले गए अपराधी
चांडिल थाने से महज 100 मीटर दूर पूर्व जौहरी के घर भीषण डकैती, परिवार को बंधक बनाकर आभूषण लूट ले गए बदमाश
हजारीबाग में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट, हथियारबंद अपराधियों ने बंधक बनाकर की डकैती