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बिहार में ज्वैलरी शॉप से 30 लाख की बड़ी लूट, 12 राउंड फायरिंग से थर्राया बाजार

6 नकाबपोश अपराधी अचानक दुकान में दाखिल हुए और मालिक को पिस्टल के बट से हमला कर घायल कर वारदात को अंजाम दिया. पढ़ें खबर

SIWAN JEWELER ROBBED OF 30 LAKH RS
ज्वैलरी शॉप से 30 लाख की लूट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 6, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
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सीवान: बिहार के सीवान जिले से लूट की एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े एक ज्वैलरी दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 30 लाख रुपये के गहनों और नकदी की लूट की है. घटना जिरादेई थाना क्षेत्र के जमापुर बाजार की है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने न केवल लूटपाट की बल्कि दहशत फैलाने के लिए करीब 12 राउंड हवाई फायरिंग भी की. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है.

दुकानदार पर हमला और लाखों की लूट: जानकारी के अनुसार, जमापुर बाजार स्थित दुकान में 6 नकाबपोश अपराधी अचानक दाखिल हुए. दुकान के मालिक पिंकू सोनी ने बताया कि अंदर आते ही एक अपराधी ने उन पर पिस्टल के बट से हमला कर घायल कर दिया. साथ ही दूसरे अपराधियों ने दुकान में रखे लगभग 300 ग्राम सोना, 9 किलो चांदी और नकद लूट लिए.

SIWAN JEWELER ROBBED OF 30 LAKH RS
भीड़ ने अपराधियों की बाइक फूंकी (ETV Bharat)

फायरिंग से थर्रा उठा बाजार: लूट के दौरान और भागते समय अपराधियों ने इलाके में दहशत मचाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. चश्मदीदों के मुताबिक, करीब 12 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. अपराधियों ने इस गोलीबारी का सहारा लेकर भागने की कोशिश की, ताकि कोई उनका पीछा न कर सके. पुलिस को मौके से चार खोखे बरामद हुए हैं.

भीड़ ने एक अपराधी को दबोचा: स्थानीय लोगों ने वारदात को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों में से एक को धर दबोचा. गुस्साई भीड़ ने पकड़े गए अपराधी की जमकर पिटाई कर दी. साथ ही लोगों ने अपराधियों की एक बाइक को आग के हवाले कर दिया, जो देखते ही देखते जलकर राख हो गई. बाद में पकड़े गए अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि उसके पांच अन्य साथी फरार होने में सफल रहे.

पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन: इस बड़ी लूट और गोलीबारी की घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला. पुलिस प्रशासन की सुस्ती के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की. विरोध के लिए लोगों ने बाजार की सभी दुकानों को बंद कर दिया. लोगों ने जल्द से जल्द सभी अपराधियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की.

जांच में जुटी पुलिस:घटना की सूचना मिलते ही जिरादेई थाना प्रभारी राहुल तिवारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि पकड़े गए अपराधी की निशानदेही पर बाकी 5 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम छापेमारी कर रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों के भागने के रूट का सटीक पता लगाया जा सके.

"ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है. फिलहाल एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, बाकि आरोपियों को पकड़ने के लिए पूछताछ व छापेमारी की जा रही है. जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा." - राहुल तिवारी, थाना प्रभारी


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