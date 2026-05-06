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बिहार में ज्वैलरी शॉप से 30 लाख की बड़ी लूट, 12 राउंड फायरिंग से थर्राया बाजार

सीवान: बिहार के सीवान जिले से लूट की एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े एक ज्वैलरी दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 30 लाख रुपये के गहनों और नकदी की लूट की है. घटना जिरादेई थाना क्षेत्र के जमापुर बाजार की है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने न केवल लूटपाट की बल्कि दहशत फैलाने के लिए करीब 12 राउंड हवाई फायरिंग भी की. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है.

दुकानदार पर हमला और लाखों की लूट: जानकारी के अनुसार, जमापुर बाजार स्थित दुकान में 6 नकाबपोश अपराधी अचानक दाखिल हुए. दुकान के मालिक पिंकू सोनी ने बताया कि अंदर आते ही एक अपराधी ने उन पर पिस्टल के बट से हमला कर घायल कर दिया. साथ ही दूसरे अपराधियों ने दुकान में रखे लगभग 300 ग्राम सोना, 9 किलो चांदी और नकद लूट लिए.

भीड़ ने अपराधियों की बाइक फूंकी (ETV Bharat)

फायरिंग से थर्रा उठा बाजार: लूट के दौरान और भागते समय अपराधियों ने इलाके में दहशत मचाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. चश्मदीदों के मुताबिक, करीब 12 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. अपराधियों ने इस गोलीबारी का सहारा लेकर भागने की कोशिश की, ताकि कोई उनका पीछा न कर सके. पुलिस को मौके से चार खोखे बरामद हुए हैं.

भीड़ ने एक अपराधी को दबोचा: स्थानीय लोगों ने वारदात को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों में से एक को धर दबोचा. गुस्साई भीड़ ने पकड़े गए अपराधी की जमकर पिटाई कर दी. साथ ही लोगों ने अपराधियों की एक बाइक को आग के हवाले कर दिया, जो देखते ही देखते जलकर राख हो गई. बाद में पकड़े गए अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि उसके पांच अन्य साथी फरार होने में सफल रहे.