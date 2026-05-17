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अलीगढ़ में दिनदहाड़े लूट, बदमाशों ने तमंचे के बल पर 9 महिलाओं के उतरवाए जेवरात, इलाके में हड़कंप

भकरोला जंगल में दो अज्ञात बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

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अलीगढ़ में दिनदहाड़े लूट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 7:42 PM IST

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अलीगढ़: अलीगढ़ में मडराक थाना क्षेत्र में महिलाओं के साथ लूट का मामला सामने आया है, जहां रविवार को चारा काटने गईं महिलाओं को दो बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर रोक लिया और डरा-धमकाकर उनके जेवरात लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

अलीगढ़ में दिनदहाड़े लूट (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार मामला मडराक थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार दोपहर के समय भकरोला गांव की निवासी सीमा देवी पत्नी लालाराम, कुंती देवी पत्नी योगेंद्र, सुनीता पत्नी राजकुमार, गुड़िया पत्नी रघुराज, प्रेमलता पत्नी बंटी, कमलेश पत्नी दाऊजी, रेखा पत्नी जसवंत, पूनम पत्नी नारायण, ललितेश पुत्री जसवंत और कमलेश पत्नी संदेश सहित कई महिलाएं खेतों में चारा काटने गई थीं.

इसी दौरान वहां बाइक सवार दो युवक पहुंचे और तमंचा दिखाकर महिलाओं को डरा दिया. उसके बाद बदमाशों ने महिलाओं से जबरन उनके कुंडल, पाजेब और तोड़ी समेत अन्य जेवर उतरवा लिए. जब महिलाओं ने विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पीड़ित महिलाओं और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की है. ग्रामीणों ने बताया कि दिनदहाड़े हुई इस घटना से महिलाओं में भय का माहौल है. लोगों ने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है. वहीं,

क्षेत्राधिकारी खैर संजीव तोमर ने बताया कि थाना मडराक क्षेत्र के भकरोला जंगल में दो अज्ञात बाइक सवारों द्वारा महिलाओं को डरा-धमकाकर एक जोड़ी कुंडल, तोड़ी और अन्य जेवरात लूटने की सूचना मिली है. इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन कर दिया गया है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.


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