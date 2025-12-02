ETV Bharat / state

बिहार में बड़ी लूट, अंधाधुंध फायरिंग कर 18 लाख के जेवरात ले भागे अपराधी

सिवान में अंधाधुंध फायरिंग के बाद अपराधियों ने 18-20 लाख के जेवरात की लूट की. तीन दिन के अंदर यह दूसरी घटना है.

सिवान में लूट
सिवान में लूट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 2, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिवान: बिहार के सिवान में अपराधियों ने फिर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है. यह तीन दिनों के अंदर दूसरी लूट की बड़ी घटना है. मंगलवार का मामला जिले बसन्तपुर थाना क्षेत्र के खोरी पाकड़ बाजार स्थित मोहित ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार का है. दुकानदार के अनुसार वे दुकान पर थे, तभी अचानक 4 की संख्या में नकाबपोश अपराधी बाइक पर सवार होकर आए और दुकान में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे.

18 से 20 लाख की लूट: फायरिंग के कारण दुकानदार डर कर पीछे हट गए. इसके बाद दो अपराधी दुकान के मुख्य गेट पर हथियार लेकर खड़ा हो गए. बांकी अपराधी दुकान में घुसकर अलमीरा खोल सोना-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए. दुकानदार के पुत्र मोहित ने बताया कि लगभग 18 से 20 लाख रुपये के सोने एवं चांदी की लूट हुई है.

"4 की संख्या में अपराधी आए थे. दुकान के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे. इसके बाद दुकान में घुसकर आलमीरा खोल सोना-चांदी के जेवरात ले गए." -मोहित कुमार, दुकानदार के पुत्र

सिवान में लूट
सिवान में लूट (ETV Bharat)

छानबीन के लिए पहुंची पुलिस: इधर, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गयी है. मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने लूट की घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि दुकानदार से लूट की जानकारी ली गयी है. सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है.

"लूट की घटना हुई है. 4 नकाबपोश अपराधी थे. दुकानदार ने बताया कि 18 लाख के आसपास की लूट हुई है. सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा." -अमन, एसडीपीओ

72 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी लूट: सिवान के रघुनाथपुर में तीन दिन पहले अपराधियों ने हथियार के बल पर सोने चांदी की बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना के बाद से व्यवसायी डर के साये में हैं. दुकानदारों का कहना है कि रघुनाथपुर के टारी बाजार में लूट का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि फिर लूट की घटना को अंजाम दिया गया.

ये भी पढ़ें: बिहार में दिनदहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट, हथियार के बल पर वारदात को दिया गया अंजाम

TAGGED:

ROBBERY IN SIWAN
सिवान में लूट
SIWAN NEWS
सिवान पुलिस
SIWAN ROBBERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.