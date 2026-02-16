ETV Bharat / state

श्रावस्ती में डकैती के दौरान बदमाशों ने कर दी किसान की हत्या, बचाव में आए बेटे को किया लहूलुहान

हरदत्तनगर गिरंट थाना क्षेत्र के भजोरेपुरवा गांव में रविवार रात हुई सनसनीखेज वारदात.

श्रावस्ती में डकैती के दौरान बुजुर्ग की हत्या.
श्रावस्ती में डकैती के दौरान बुजुर्ग की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 12:45 PM IST

श्रावस्ती : हरदत्तनगर गिरंट थाना क्षेत्र के भजोरेपुरवा गांव में रविवार देर रात डकैती के दौरान बदमाशों ने किसान की बेरहमी से हत्या कर दी. लूटपाट के दौरान बदमाशों ने किसान के बेटे को भी मारपीट कर लहूलुहान कर दिया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बदमाश घर से सोने-चांदी के जेवर और अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

श्रावस्ती में डकैती के दौरान किसान की हत्या. (Video Credit : ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के अनुसरा डकैती की वारदात हरदत्तनगर गिरंट थाना क्षेत्र के भजोरेपुरवा गांव में हुई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को प्राथमिक जांच में पता चला कि रविवार देर रात कुछ बदमाश लूटपाट के इरादे से किसान नेमराज पाठक (49) के घर में घुसे थे. नेमराज बाहर बरामदे और बेटे-बहु घर के अंदर सो रहे थे. आहट सुनकर नेमराज जगे तो बदमाशों को देख कर शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन्हें दबोच लिया और हत्या कर दी.

इसी दौरान कमरे में सो रहे बेटे सुनील और बहू लक्ष्मी की आंख खुल गई. सुनील कमरे से बाहर निकला तो बदमाशों ने उस पर हमला करके बंधक बना लिया. इस बीच लक्ष्मी बेड के नीचे दुबक गई. इसके बाद बदमाश घर में रखे दो जोड़ी पायल, 10 जोड़ी बिछिया और अन्य कीमती सामान समेट लिया और भाग गए.

नेमराज की बहू लक्ष्मी का कहना है कि बरामदे में चहलकदमी सुनकर सुनील पिता को देखने गए थे. इसी दौरान बदमाशों ने हत्या कर दी और सुनील को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया. बदमाशों के जाने के बाद शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस अधीक्षक के अनुसार फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं. मुकदमा दर्ज कर घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.




