बिहार में जरा संभलकर रहें, दिनदहाड़े पुलिस की भेष में डकैत आकर वारदात को दे रहे अंजाम

जमुई : जरा सोचिए, आप घर में बैठे हैं अचानक पुलिस ड्रेस पहने, हाथों में बंदूक और कमर में पिस्टल लिए कोई आपके पास पहुंचे तो क्या सोचिएगा. यही ना, कि पुलिस आयी है. पर जरा संभलकर रहें, ये पुलिस के भेष में लूटेरे भी हो सकते हैं. कुछ ऐसा ही जमुई में देखने को मिला है.

पुलिस की भेष में पहुंचे डकैत : दरअसल, सोमवार की सुबह घड़ी के कांटे में 6 बजकर 35 मिनट हो रहे थे. सरकारी स्कूल के शिक्षक संजीव कुमार के घर अचनाक 5 से 6 डकैत पहुंचे. सभी पुलिस की वर्दी में थे. हाथ में पुलिस वाला डंडा भी था. कहा कि हमलोग चकाई थाना से आए हैं. आपके खिलाफ वारंट है.

15 लाख के जेवरात लेकर हुए फुर्र : संजीव कुमार ने ज्योंहि घर का दरवाजा खोला सभी घर के अंदर प्रवेश कर गए. घर में तलाशी लेने लगे. इसी बीच बेटी की शादी के लिए रखे जेवरात को लूट लिए. जिसकी कीमत 15 लाख रुपये बतायी जा रही है. शिक्षक संजीव ने बताया कि बेटी की शादी के लिऐ जेवरात बनाकर रखे थे. कुछ पत्नी के भी जेवरात थे.

''बेटा कोचिंग जाने वाला था इसलिए उसे तैयार कर रहे थे. अचानक 5- लोग गेट पीटने लगे. कहा कि आपके खिलाफ वारंट है. घर की तलाशी करने लगे. जेवरात लेकर चले गए हैं. वो हमको भी बोल रहे थे आप भी चलिए. सभी लोग पुलिस लिखी गाड़ी में सवार होकर आए थे. बोले कि चकाई थाना आ जाइयेगा.''- शिक्षक संजीव कुमार, गृहस्वामी