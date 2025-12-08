ETV Bharat / state

बिहार में जरा संभलकर रहें, दिनदहाड़े पुलिस की भेष में डकैत आकर वारदात को दे रहे अंजाम

बिहार में अपराध को अंजाम देने के लिए अलग-अलग तरीके को अपनाया जाता है. कुछ ऐसा ही नजारा जमुई में देखने को मिला. पढ़ें खबर

ROBBERY IN POLICE UNIFORM IN JAMUI
पुलिस की वर्दी में लूट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 8, 2025 at 3:04 PM IST

3 Min Read
जमुई : जरा सोचिए, आप घर में बैठे हैं अचानक पुलिस ड्रेस पहने, हाथों में बंदूक और कमर में पिस्टल लिए कोई आपके पास पहुंचे तो क्या सोचिएगा. यही ना, कि पुलिस आयी है. पर जरा संभलकर रहें, ये पुलिस के भेष में लूटेरे भी हो सकते हैं. कुछ ऐसा ही जमुई में देखने को मिला है.

पुलिस की भेष में पहुंचे डकैत : दरअसल, सोमवार की सुबह घड़ी के कांटे में 6 बजकर 35 मिनट हो रहे थे. सरकारी स्कूल के शिक्षक संजीव कुमार के घर अचनाक 5 से 6 डकैत पहुंचे. सभी पुलिस की वर्दी में थे. हाथ में पुलिस वाला डंडा भी था. कहा कि हमलोग चकाई थाना से आए हैं. आपके खिलाफ वारंट है.

शिक्षक संजीव कुमार का बयान (ETV Bharat)

15 लाख के जेवरात लेकर हुए फुर्र : संजीव कुमार ने ज्योंहि घर का दरवाजा खोला सभी घर के अंदर प्रवेश कर गए. घर में तलाशी लेने लगे. इसी बीच बेटी की शादी के लिए रखे जेवरात को लूट लिए. जिसकी कीमत 15 लाख रुपये बतायी जा रही है. शिक्षक संजीव ने बताया कि बेटी की शादी के लिऐ जेवरात बनाकर रखे थे. कुछ पत्नी के भी जेवरात थे.

''बेटा कोचिंग जाने वाला था इसलिए उसे तैयार कर रहे थे. अचानक 5- लोग गेट पीटने लगे. कहा कि आपके खिलाफ वारंट है. घर की तलाशी करने लगे. जेवरात लेकर चले गए हैं. वो हमको भी बोल रहे थे आप भी चलिए. सभी लोग पुलिस लिखी गाड़ी में सवार होकर आए थे. बोले कि चकाई थाना आ जाइयेगा.''- शिक्षक संजीव कुमार, गृहस्वामी

Robbery in police uniform In Jamui
लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

हर एंगल से तफ्तीश में जुटी पुलिस : इस धटना को जमुई जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र अंतर्गत टेलबा बाजार में अंजाम दिया गया है. इधर जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच करने में जुट गई है. पुलिस अगल-बगल के सीसीटीवी को खंगालने में जुटी है.

''अभी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. एक फुटेज में गाड़ी दिखाई पड़ी है. हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है. जो भी आरोपी होंगे उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.''- धनंजय कुमार, थाना प्रभारी, सिमुलतला

हैरान हैं स्थानीय लोग : दिन दहाड़े हुई डकैती के वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है. धटना के बाद ज्योंहि यह खबर फैली स्थानीय लोग जुटने लगे. हर कोई आश्चर्यचकित है कि आखिर कैसे दिन के उजाले में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है.

