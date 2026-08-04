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बिहार में भीषण डकैती, बुजुर्ग दंपत्ति के मुंह पर टेप चिपकाकर 1 करोड़ की लूट

नालंदा में एक दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने बीज कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर एक करोड़ की डकैती की. रिपोर्ट-महमूद आलम

robbery in nalanda
नालंदा में भीषण डकैती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 4, 2026 at 8:52 AM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय इलाके में बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने एक बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया. वारदात की शुरुआत रात करीब एक बजे हुई जब पूरा परिवार गहरी नींद में था. बदमाशों की आहट पाकर गली के कुत्ते भौंकने लगे थे. डकैत छत के रास्ते घर के अंदर दाखिल हो गए.

बुजुर्ग दंपत्ति को बनाया बंधक: नकाबपोश डकैतों ने आते ही सबसे पहले फुलंती देवी के कानों के गहने नोच लिए. विरोध करने पर बदमाशों ने उनका गला दबा दिया, मुंह पर टेप चिपका दिया और हाथ बांध दिए. उनके बुजुर्ग पति बालेश्वर प्रसाद को भी बदमाशों ने टेप लगाकर बुरी तरह बांध दिया था.

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डकैती के बाद बिखड़ा सामान (ETV Bharat)

बुजुर्ग महिला को दी गोली मारने की धमकी: डकैतों ने फुलंती देवी पर दबाव डाला कि वह ऊपर जाकर अपने बेटे का दरवाजा खुलवाएं. जब उन्होंने इनकार किया, तो बदमाशों ने उनके पति को गोली मारने की धमकी दी. इस पर निडर बुजुर्ग महिला ने कहा कि पहले उनके पति को मार दें और फिर उन्हें भी मार दें.

पिता की तबीयत बिगड़ने का हुआ शक: दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर बीज कारोबारी राजीव रंजन कुमार को लगा कि शायद उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई है. लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाश कमरे में घुस गए. बदमाशों ने घनी आबादी वाले क्षेत्र में करीब एक घंटे तक तांडव मचाया.

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डकैती के बाद बिखड़ा सामान (ETV Bharat)

कारोबारी और बच्चे के साथ क्रूरता: कारोबारी की पत्नी आभा सुमन ने बताया कि बदमाशों ने उनके पति के साथ बुरी तरह मारपीट की. जब परिवार ने तिजोरी की चाबी देने में आनाकानी की, तो एक क्रूर बदमाश ने उनके छोटे बच्चे का गला दबाया. जूता पहने बदमाशों ने राजीव रंजन के सीने और गर्दन पर पैर रखकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया.

"बच्चों की जान खतरे में देख परिवार टूट गया. बदमाशों ने दो डायमंड सेट, तीन-चार डायमंड की अंगूठियां, डायमंड पेंडेंट और डायमंड का मंगलसूत्र लूट लिए. इसके अलावा बच्चों की सोने की चेन, लॉकेट, बालियां और 50 ग्राम सोने के आभूषण भी बदमाशों ने नहीं छोड़े." -आभा सुमन, कारोबारी की पत्नी

नालंदा में भीषण डकैती (ETV Bharat)

बोरों में भरकर ले गए कैश और जेवरात: घर में व्यापारिक लेन-देन के लिए रखे गए 45 लाख रुपये नकद, 40 भर सोना और तीन किलो चांदी भी डकैत अपने साथ बोरों में भरकर ले गए. इस दुस्साहसिक वारदात ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. डकैत कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ की संपत्ति लूट ले गए.

मौके पर पहुंची पुलिस टीम: सूचना मिलते ही सदर डीएसपी-1 अमरनाथ और दीपनगर थाना अध्यक्ष सुमन कुमार भारी पुलिस बल के साथ तड़के ही घटनास्थल पर पहुंच गए. पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि 10 से 12 की संख्या में बदमाशों द्वारा इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया है.

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डकैती की सूचना पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

लाइनर और अंतरराज्यीय गिरोह का हाथ: एसपी भरत सोनी ने बताया कि पीड़ित परिवार से औपचारिक आवेदन प्राप्त कर लिया गया है और विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. डकैतों का स्थानीय भाषा बोलना और घर की सटीक जानकारी होना किसी 'लाइनर' का हाथ होने का संकेत है. इतनी बड़ी संख्या में डकैतों का आना किसी अंतरराज्यीय गिरोह की संलिप्तता की ओर इशारा करता है.

"पुलिस हर संभावित बिंदु पर गहराई से जांच कर रही है. अपराधियों की पहचान के लिए घटनास्थल तथा आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस गश्त को धता बताने वाले इन बेखौफ बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है." -भारत सोनी, पुलिस अधीक्षक, नालंदा

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