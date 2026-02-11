ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर में बड़ी लूट, हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप से 10 लाख के जेवरात उड़ाए

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर में सोमवार की रात एक बड़ी आपराधिक वारदात सामने आई है. सदर थाना क्षेत्र के सुस्ता इलाके में स्थित गोल्डेन हाउस नामक आभूषण दुकान में हथियारबंद बदमाशों ने करीब 10 लाख रुपये के गहने और नकदी लूट ली. वारदात को अंजाम देने के लिए दो बाइक पर सवार चार नकाबपोश अपराधी पहुंचे थे.

दुकानदार को बनाया बंधक: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाश अचानक दुकान में घुस आए और पिस्टल के बल पर दुकानदार समेत वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया. गोल्डेन हाउस के प्रोपराइटर धर्मेंद्र साह ने बताया कि अपराधियों ने आते ही हथियार तानते हुए चुपचाप सब कुछ सौंपने को कहा. बदमाशों ने तिजोरी और शोकेस में रखे सोने-चांदी के जेवरात के साथ गल्ले में रखी नकदी लूट ली. पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई.

"अपराधी अचानक से दुकान में घुसकर हथियार तान दिए. तिजोरी और शोकेस में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लूट लिए. सभी बाइक से आए थे. सभी के पास हथियार थे. करीब 10 लाख के जेवरात और नकदी की लूट हुई है." -धर्मेंद्र साह, प्रोपराइटर

हथियार लहराते हुए फरार: लूट के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास की दुकानों और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुछ संदिग्ध फुटेज हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है.