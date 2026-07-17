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लूट के बाद बच्ची के बाल काटे..दरभंगा में रहस्यमयी घटना से महिलाओं में खौफ

बच्ची को बंधक बनाकर बाल काटे: बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में प्रोफेसर स्व कपलेश्वर चौधरी के घर में छत के रास्ते बदमाश घुसे. चोरों ने घर में सो रही बच्ची को बंधक बना लिया. उन्होंने बच्ची के साथ मारपीट की और उसके बाल काट दिए है. पुलिस तफ्तीश कर रही है लेकिन चोटी काटने की ये वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं.

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में फिर एक बार बदमाशों ने घर में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया है. चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और सदस्यों को बंधक बनाकर लूटपाट की. मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव का है. जहां एक प्रोफेसर के घर में घुसकर चोरों ने गहने और कैश पर हाथ साफ कर दिया.

गांव में दूसरी नई वारदात: दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में चोटी काटने की यह दूसरी नई वारदात सामने आई हैं. पहली वारदात एक सप्ताह पूर्व होम्योपैथी के डॉक्टर के घर हुई थी. तब बदमाशों ने बंधक बनाकर उनकी छोटी बहु को सूई लगाकर बाल काट दिया था. अब दूसरी वारदात प्रोफेसर के घर हुई और उनकी बेटी का बाल काट दिया.

चोरी की घटना की जानकारी देते ग्रामीण (ETV Bharat)

ग्रामीणों में डर और दहशत: ग्रामीण नीरज कुमार ने बताया कि प्रोफेसर स्व कपलेश्वर चौधरी के घर लगभग तीन बजे चोर घुसते है. जो सामान मिलता है वो ले लेते है और सोई बच्ची का बाल काटकर चले जाते है. यह प्रशासन को खुली चुनौती है. आठ दिन पहले भी डकैती कर महिला का बाल काटा गया था. पूरा गांव डर के माहौल में है. पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है.

"मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी है. आस-पास के फुटेज को खंगाला जा रहा है." - प्रसुनजय कुमार, बहादुरपुर थानाध्यक्ष

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