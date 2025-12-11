ETV Bharat / state

डॉक्टर से मांगी दवा, फिर बनाया बंधक और लूट लिया जेवरात-कैश! जानें, कहां का है मामला

गिरिडीहः जिला में लूट की घटना घटी हैं. यहां न सिर्फ एक चिकित्सक को कब्जे में लेकर घर के अंदर लूटपाट की गई बल्कि चिकित्सक को घायल कर दिया गया. यह घटना जमुआ थाना इलाके के द्वारपहरी की है.

घटना उस वक्त घटी जब चिकित्सक हरिन्दर मॉर्निंग वॉक कर अपने घर लौटे थे. घटना को लेकर बताया गया कि डॉ. हरिंदर का मेडिकल दुकान और मकान द्वारपहरी में है. डॉ हरिंदर हर रोज सुबह में टहलने निकलते हैं. गुरुवार की सुबह भी वे वॉक करने घर से निकलने. टहलने के बाद जैसे ही घर लौटे तो वहां पहले से एक बाइक पर सवार होकर तीन युवक पहुंचे हुए थे.

डॉक्टर के पहुंचते ही एक युवक (अपराधी) ने उनसे दवा की मांग की. दवा मांगते-मांगते उक्त युवक डॉ. हरिंदर के साथ दुकान सह मकान के अंदर आ गया. फिर बाहर खड़े दोनों अपराधी अंदर आ गए. तीनों ने डॉक्टर को बंधक बनाया फिर धारदार हथियार से वार कर उन्हें घायल करते हुए नकद राशि के साथ जेवरात की लूट कर ली.