खैरथल के भिवाड़ी में बच्चे की गर्दन पर चाकू रख लूट की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस जुटी जांच में
आरोपी डिलीवर बॉय के रूप में आया और लूटपाट करने के बाद बदमाश महिला को बांधकर बाहर से गेट लगाकर फरार हो गया.
Published : May 18, 2026 at 3:29 PM IST
खैरथल-तिजारा: जिले के भिवाड़ी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. लुटेरे ने चाकू की नोक पर मां-बेटे को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया. वारदात से पहले बदमाश डिलीवरी बॉय बनकर आया और उसने दो साल के मासूम बेटे की गर्दन पर चाकू रखकर मां को बंधक बना लिया.
भिवाड़ी एसपी बृजेश उपाध्याय ने बताया कि मामला भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र स्थित आशियाना तरंग सोसायटी के फ्लैट नंबर 403 का है. फ्लैट मालिक शुभम सक्सेना गेल इंडिया में जूनियर इंजीनियर हैं. सोमवार सुबह 9:04 बजे वह अपने दोस्त अजय शर्मा के साथ ड्यूटी पर निकले. घर पर उनकी पत्नी अपूर्वा और दो साल का बेटा थे.
डिलीवरी बॉय बनकर आया बदमाश: सुबह करीब 9:15 बजे एक युवक घर पर पहुंचा और खुद को पार्सल वाला बताया. अपूर्वा ने गेट खोल दिया. गेट खोलते ही युवक धक्का देकर अंदर घुसा और दो साल के बच्चे की गर्दन पर चाकू रख दिया. उसने कहा, 'घर में जितने भी गहने और कैश हैं, ले आओ, वरना बच्चे को मार दूंगा. बदमाश महिला को कमरे के अंदर ले गया और कपड़े से उसके हाथ बांध दिए. फिर उसे बारी-बारी से सभी कमरों में ले जाकर अलमारियां खुलवाईं. उसने लॉकर से करीब 70 हजार रुपए नकद, सोने के कंगन और महिला का मोबाइल ले लिया. कुल लूट की राशि करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है. आरोपी ने महिला से फोन का पासवर्ड भी खुलवा लिया.
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असली डिलीवरी बॉय को भेजा वापस: बाद में असली डिलीवरी बॉय आ गया. बदमाश ने दरवाजा खोला, पार्सल रिसीव किया और उसे 145 रुपए देकर वापस भेज दिया. 20 मिनट तक घर की तलाशी लेने के बाद बदमाश महिला को बांधकर बाहर से गेट लगाकर फरार हो गया. उसने शुभम की गाड़ी की चाबी भी ले ली, लेकिन गाड़ी पंक्चर होने के कारण वह उसे नहीं ले जा सका.
पड़ोसियों ने कराई मदद: एसपी उपाध्याय ने बताया कि 10 मिनट बाद महिला ने किसी तरह हाथ-पैर खोले और बालकनी में जाकर लोगों को आवाज दी. पड़ोसियों ने आकर बाहर की कुंडी खोली और पुलिस को सूचना दी. सुबह 10 बजे सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने मामले में विभिन्न टीमों का गठन कर लिया है.