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खैरथल के भिवाड़ी में बच्चे की गर्दन पर चाकू रख लूट की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस जुटी जांच में

खैरथल-तिजारा: जिले के भिवाड़ी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. लुटेरे ने चाकू की नोक पर मां-बेटे को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया. वारदात से पहले बदमाश डिलीवरी बॉय बनकर आया और उसने दो साल के मासूम बेटे की गर्दन पर चाकू रखकर मां को बंधक बना लिया.

भिवाड़ी एसपी बृजेश उपाध्याय ने बताया कि मामला भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र स्थित आशियाना तरंग सोसायटी के फ्लैट नंबर 403 का है. फ्लैट मालिक शुभम सक्सेना गेल इंडिया में जूनियर इंजीनियर हैं. सोमवार सुबह 9:04 बजे वह अपने दोस्त अजय शर्मा के साथ ड्यूटी पर निकले. घर पर उनकी पत्नी अपूर्वा और दो साल का बेटा थे.

डिलीवरी बॉय बनकर आया बदमाश: सुबह करीब 9:15 बजे एक युवक घर पर पहुंचा और खुद को पार्सल वाला बताया. अपूर्वा ने गेट खोल दिया. गेट खोलते ही युवक धक्का देकर अंदर घुसा और दो साल के बच्चे की गर्दन पर चाकू रख दिया. उसने कहा, 'घर में जितने भी गहने और कैश हैं, ले आओ, वरना बच्चे को मार दूंगा. बदमाश महिला को कमरे के अंदर ले गया और कपड़े से उसके हाथ बांध दिए. फिर उसे बारी-बारी से सभी कमरों में ले जाकर अलमारियां खुलवाईं. उसने लॉकर से करीब 70 हजार रुपए नकद, सोने के कंगन और महिला का मोबाइल ले लिया. कुल लूट की राशि करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है. आरोपी ने महिला से फोन का पासवर्ड भी खुलवा लिया.