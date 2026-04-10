75 लाख रुपये की लूट का खुलासा; होटल ड्राइवर समेत पांच गिरफ्तार, 45 लाख रुपये और स्काॅर्पियो बरामद
डीसीपी पूर्वी दीक्षा शर्मा ने बताया कि फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 7:28 PM IST
लखनऊ : राजधानी के विभूतिखंड इलाके में हुई 75 लाख रुपये की लूट का पुलिस और क्राइम ब्रांच ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने लूट के आरोप में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि होटल के ड्राइवर ने अपने चचेरे भाई और प्रॉपर्टी डीलर साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 45 लाख रुपये की नकदी और स्कार्पियो बरामद की है.
अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस—— UP POLICE (@Uppolice) April 10, 2026
लूट की घटना कारित करने वाले 05 वांछित अभियुक्तों को @lkopolice द्वारा गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से ₹45 लाख/- नकद व घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद किया गया है।
अभियुक्त पूर्व नियोजित योजना के तहत वादी को धक्का देकर रुपयों से भरा… pic.twitter.com/e9xzml0G0h
डीसीपी पूर्वी दीक्षा शर्मा ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि 5 अप्रैल 2026 को गुजरात निवासी निकुल सिंह जडेजा होटल से रुपयों से भरा बैग लेकर निकले. इस दौरान होटल के ड्राइवर राहुल यादव ने तुरंत इसकी सूचना अपने साथियों को दे दी. जैसे ही पीड़ित सड़क पर आए, बिना नंबर प्लेट की स्कार्पियो पर सवार बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए.
उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच और विभूतिखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने घटनास्थल के आस-पास लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और रूट मैप तैयार किया. टीम ने शुक्रवार 10 अप्रैल को मुखबिर की सटीक सूचना पर कठौता झील के पास से 5 अभियुक्तों को अतुल कुमार रावत, विशाल सिंह (पूर्व में भी लूट और मारपीट के मामले दर्ज), ड्राइवर राहुल यादव, आकाश यादव (राहुल का भाई), अमित कुमार गुप्ता को दबोच लिया. पुलिस ने इनके पास से 45 लाख रुपये नकद और स्कार्पियो बरामद की है.
डीसीपी पूर्वी के नेतृत्व में इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम की सराहना की गई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है. गिरोह के फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
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