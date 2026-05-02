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करनाल के तरावड़ी में पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश नाकाम, सेल्समैन की बहादुरी से टली वारदात

तरावड़ी में पेट्रोल पंप पर लूट की जांच करते पुलिस अधिकारी ( Etv Bharat )