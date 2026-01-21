ETV Bharat / state

रामगढ़ के टेलीकॉम रेलवे स्टोर में लाखों की चोरी, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

रामगढ़: बरकाकाना रेलवे क्षेत्र के कंट्रोल ऑफिस से सटे सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग ऑफिस, टेलीकॉम ऑफिस और स्टोर में चोरी की घटना हुई है. नकाबपोश चोर भारी मात्रा में बैटरी, केबल चार्जर सहित कीमती सामान लेकर फरार हो गए. हालांकि इस चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. घटना के बाद बरकाकाना सेक्शन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने बरकाकाना राजकीय रेल थाना में मामला दर्ज कराया है. राजकीय रेल पुलिस (आरपीएफ) मामले की जांच में जुट गई है.

बताया जा रहा है कि बुधवार अहले सुबह 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच SSE/ Tele/BRKA (IC) के स्टोर एवं कार्यालय में पांच की संख्या में नकाबपोश चोर घुस आए और लाखों रुपये मूल्य की रेलवे सामग्री पर हाथ साफ कर दिया. इस चोरी से रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ है. चोर टेलीकॉम डिपार्टमेंट की बाउंड्री से अंदर आते दिख रहे हैं और इसी रास्ते से सारे सामान लेकर फरार हो गए.

टेलीकॉम रेलवे स्टोर में चोरी (ETV BHARAT)

सुबह करीब 9 बजे, जब कर्मचारी कार्यालय खोलने पहुंचे तो देखा कि ऑफिस का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा पड़ा है. जिसके बाद इसकी सूचना राजकीय रेल पुलिस, थाना बरकाकाना एवं संबंधित अधिकारियों को दी गई. इस मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर अभय प्रकाश ने बताया कि प्रारंभिक आंकलन के अनुसार बैट्री, वायर, केबल, चार्जर, cpu सहित 13 कीमती सामानों की चोरी हुई है. जिसकी कीमत लाखों रुपये बताई गई है.