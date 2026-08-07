ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में बेखौफ लुटेरों का आतंक, सीनियर एडवोकेट के घर तीन करोड़ की डकैती, वकीलों ने किया वर्क सस्पेंड

कुरुक्षेत्र में बेखौफ लुटेरों का आतंक ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पॉश इलाके सेक्टर-7 में बेखौफ लुटेरों ने सीनियर एडवोकेट बलवंत वालिया की कोठी (नंबर 1202) को निशाना बनाया है. लुटेरों ने एडवोकेट के घर एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया. दरअसल, चार अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एडवोकेट की पत्नी को गनपॉइंट पर बंधक बनाया और परिवार की जीवनभर की कमाई का कैश, भारी मात्रा में सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान बटोर कर भाग गए. इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. ​कुत्ता घुमाने गए थे एडवोकेट: पीड़ित परिवार की मानें तो घटना उस वक्त हुई जब सीनियर एडवोकेट बलवंत वालिया रोजाना की तरह अपने डॉग को घुमाने के लिए घर से बाहर निकले हुए थे. इसी दौरान घात लगाए बैठे चार लुटेरे चुपके से कोठी के भीतर दाखिल हो गए. बदमाशों ने घर में अकेली मौजूद एडवोकेट वालिया की पत्नी को तमंचे की नोक पर ले लिया. लुटेरों ने दरिंदगी दिखाते हुए उनके हाथ, पैर और मुंह को कपड़ों से कसकर बांध दिया ताकि वे शोर न मचा सकें. बेखौफ लुटेरों का आतंक (ETV Bharat) ​जाते-जाते दी फिर आने की धमकी: एडवोकेट की पीड़ित पत्नी ने बताया कि, "बदमाशों ने घर का कोना-कोना खंगाला और अलमारियों में रखा सारा कैश, कई तोले सोने-चांदी के जेवरात व अन्य कीमती सामान समेट लिया. इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देकर निकलते-निकलते बदमाशों ने पीड़िता को जाते-जाते यह खौफनाक धमकी भी दी कि वे जल्द ही दोबारा फिर आएंगे."