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कुरुक्षेत्र में बेखौफ लुटेरों का आतंक, सीनियर एडवोकेट के घर तीन करोड़ की डकैती, वकीलों ने किया वर्क सस्पेंड

कुरुक्षेत्र के सेक्टर-7 में चार बदमाशों ने सीनियर एडवोकेट की पत्नी को बंधक बनाकर कैश, सोना-चांदी लूटा. वहीं, वकीलों ने वर्क सस्पेंड किया.

KURUKSHETRA ROBBERY AT GUNPOINT
कुरुक्षेत्र में बेखौफ लुटेरों का आतंक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2026 at 5:08 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 6:06 PM IST

3 Min Read
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​कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पॉश इलाके सेक्टर-7 में बेखौफ लुटेरों ने सीनियर एडवोकेट बलवंत वालिया की कोठी (नंबर 1202) को निशाना बनाया है. लुटेरों ने एडवोकेट के घर एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया. दरअसल, चार अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एडवोकेट की पत्नी को गनपॉइंट पर बंधक बनाया और परिवार की जीवनभर की कमाई का कैश, भारी मात्रा में सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान बटोर कर भाग गए. इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

कुत्ता घुमाने गए थे एडवोकेट: पीड़ित परिवार की मानें तो घटना उस वक्त हुई जब सीनियर एडवोकेट बलवंत वालिया रोजाना की तरह अपने डॉग को घुमाने के लिए घर से बाहर निकले हुए थे. इसी दौरान घात लगाए बैठे चार लुटेरे चुपके से कोठी के भीतर दाखिल हो गए. बदमाशों ने घर में अकेली मौजूद एडवोकेट वालिया की पत्नी को तमंचे की नोक पर ले लिया. लुटेरों ने दरिंदगी दिखाते हुए उनके हाथ, पैर और मुंह को कपड़ों से कसकर बांध दिया ताकि वे शोर न मचा सकें.

KURUKSHETRA ROBBERY AT GUNPOINT
बेखौफ लुटेरों का आतंक (ETV Bharat)

​जाते-जाते दी फिर आने की धमकी: एडवोकेट की पीड़ित पत्नी ने बताया कि, "बदमाशों ने घर का कोना-कोना खंगाला और अलमारियों में रखा सारा कैश, कई तोले सोने-चांदी के जेवरात व अन्य कीमती सामान समेट लिया. इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देकर निकलते-निकलते बदमाशों ने पीड़िता को जाते-जाते यह खौफनाक धमकी भी दी कि वे जल्द ही दोबारा फिर आएंगे."

सीनियर वकील की पत्नी को बंधक बनाकर लूटा कैश-सोना (ETV Bharat)

​सीएम आवास पर दी लिखित शिकायत: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही एडवोकेट वालिया की बेटी कोमल वालिया तुरंत नोएडा से कुरुक्षेत्र पहुंचीं. मामले की गंभीरता और स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था पर उठते सवालों को देखते हुए कोमल वालिया ने सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत सौंपी. कोमल ने कहा कि, " हमने शिकायत की है. सीएम को भी पत्र लिखा है. हमारी पुलिस और प्रशासन से मांग है कि इस मामले में बिना किसी ढिलाई के त्वरित कार्रवाई की जाए और लुटेरों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए." वहीं पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि "पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया है कि करीब 20 लाख रुपए नगदी, करीब 2 किलो सोने के गहने और करीब 4 किलो चांदी के गहने, पिता की रिवाल्वर और कारतूस कुछ चांदी की मूर्ति और बर्तन भी ले गए हैं. नगदी और सभी गहनों लगा कर करीब 3 करोड रुपए की डकैती हुई है."

वकीलों का फूटा गुस्सा: वकीलों ने घटना के विरोध में काम ठप करते हुए वर्क सस्पेंड का ऐलान कर दिया. वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया. वकीलों का कहना है कि जब शहर के पॉश इलाकों में ही आम जनता और कानून के रखवाले सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा? उन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और लूटे गए सामान की बरामदगी की मांग की है.

फिलहाल ​पुलिस ने मामला दर्ज कर इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और लुटेरों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं.

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Last Updated : August 7, 2026 at 6:06 PM IST

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