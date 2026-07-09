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चाकू की नोक पर मवेशी लेकर जा रहे पिता पुत्र को बनाया निशाना, QR से भी कराए पैसे ट्रांसफर

6 जुलाई की रात करीब 10 बजे मनीष सोनवानी अपने पिता के साथ छोटा हाथी वाहन से मवेशियों को ग्राम रिवागहन लेकर जा रहे था. इसी दौरान दर्री और गुजरा गांव के बीच एक तूफान वाहन में सवार चार युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया. आरोपियों ने मवेशी परिवहन को लेकर विवाद शुरू किया, फिर पिता-पुत्र के साथ मारपीट की और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी.

धमतरी : भखारा थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर की गई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है.

लूट के आरोपियों को धमतरी पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

कैश लूटा, क्यूआर कोड से भी स्कैन कराया

इसके बाद बदमाशों ने 50 हजार रुपये नकद लूट लिए. इतना ही नहीं, पीड़ित से क्यूआर कोड स्कैन कराकर 28,500 रुपये आरोपी के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा लिए. वारदात के बाद पीड़ित की शिकायत पर भखारा थाना में मामला दर्ज किया गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की और कुछ ही समय में सभी आरोपियों तक पहुंच गई.

लूट के चार आरोपी पकड़े गए

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही भखारा पुलिस ने तत्काल विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी. तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर चारों आरोपियों की पहचान की गई.पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. तूफान वाहन क्रमांक CG 05 X 4660, एक धारदार चाकू, तीन मोबाइल फोन और लूटी गई राशि में से 30 हजार रुपये बरामद किए गए.

गिरफ्तार आरोपियों में 19 वर्षीय नागेंद्र साहू (ग्राम भेंडरवानी), 23 वर्षीय नीरज ध्रुवंशी और 24 वर्षीय विनय ध्रुवंशी (दोनों निवासी ग्राम कसही) शामिल हैं. वहीं एक नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया.