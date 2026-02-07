ETV Bharat / state

हजारीबाग के बड़कागांव में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, विरोध करने पर अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली

हजारीबाग: जिले के बड़कागांव में शुक्रवार को दिनदहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट और फायरिंग की घटना हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. बड़कागांव डेली मार्केट के समीप स्थित ज्वेलरी दुकान से अपराधियों ने करीब 25 से 30 लाख रुपये मूल्य के जेवरात लूटकर फरार हो गए.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बसुरिया मोहल्ला निवासी प्रभु सोनी की ज्वेलरी दुकान में तीन अज्ञात अपराधी पहुंचे थे. अपराधियों ने हथियार के बल पर लाखों का जेवर लूटकर फरार हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दौरान अपराधियों ने चार से पांच राउंड फायरिंग भी की. जिसमें सुधीर सोनी नामक व्यक्ति के हाथ में गोली लग गई. घायल का इलाज हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है.

अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली

वहीं ज्वेलरी दुकान में लूट और फायरिंग की घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई. डर के मारे व्यवसायियों ने अपनी-अपनी दुकानें बंद कर दी. वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मोटरसाइकिल से फरार हो गए. अपराधियों के जाने के बाद गोली लगने से घायल शख्स सुधीर सोनी को स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल घायल की स्थिति खतरे से बाहर है.

जांच में जुटी पुलिस

इधर, घटना की सूचना मिलते ही बड़कागांव थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान के लिए तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है.