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जीपीएम में दिनदहाड़े लूट, बदमाशों ने रिकवरी एजेंट को बनाया निशाना, पोड़की मुख्य मार्ग की घटना

जीपीएम: निजी फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट को बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट लिया. लूट की ये वारदात पोड़की मुख्य मार्ग पर हुई. पीड़ित रिकवरी एजेंट के मुताबिक बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए 70 हजार लूट लिए. रिकवरी एजेंट ने पुलिस को बताया कि वो निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता है. वारदात वाले दिन वो कलेक्शन के पैसे लेकर जमा करने जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसे पोड़की मुख्य मार्ग पर घेर लिया. पीड़ित ने चार अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट की शिकायत दर्ज कराई है.

बदमाशों ने रिकवरी एजेंट को बनाया निशाना

पीड़ित मनोज कुमार राठौर के मुताबिक वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का रहने वाला है. परिवार के साथ गौरेला में रहकर वो शक्ति फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट के रूप में काम करता है. पीड़ित के मुताबिक कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा उनसे मासिक किस्तों की वसूली की जाती है. मनोज कुमार राठौर का कहना है कि शुक्रवार को अनुपपुर जिले के सीमावर्ती ग्राम पोड़की में कंपनी की ओर से ऋण वसूली के लिए गया था. करीब 70 हजार की वसूली के बाद वो वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे बदमाशों ने घेर लिया. पीड़ित ने बताया कि बदमाश दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे थे. जान से मारने की धमकी देकर 27 महिलाओं से जो रिकवरी हुई थी उसके पैसे लेकर भाग निकले.