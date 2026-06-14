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जीपीएम में दिनदहाड़े लूट, बदमाशों ने रिकवरी एजेंट को बनाया निशाना, पोड़की मुख्य मार्ग की घटना

जांच अधिकारी ने दावा किया है कि जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

GAURELA PENDRA MARWAHI
जीपीएम में दिनदहाड़े लूट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 8:32 AM IST

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जीपीएम: निजी फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट को बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट लिया. लूट की ये वारदात पोड़की मुख्य मार्ग पर हुई. पीड़ित रिकवरी एजेंट के मुताबिक बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए 70 हजार लूट लिए. रिकवरी एजेंट ने पुलिस को बताया कि वो निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता है. वारदात वाले दिन वो कलेक्शन के पैसे लेकर जमा करने जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसे पोड़की मुख्य मार्ग पर घेर लिया. पीड़ित ने चार अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट की शिकायत दर्ज कराई है.

बदमाशों ने रिकवरी एजेंट को बनाया निशाना

पीड़ित मनोज कुमार राठौर के मुताबिक वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का रहने वाला है. परिवार के साथ गौरेला में रहकर वो शक्ति फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट के रूप में काम करता है. पीड़ित के मुताबिक कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा उनसे मासिक किस्तों की वसूली की जाती है. मनोज कुमार राठौर का कहना है कि शुक्रवार को अनुपपुर जिले के सीमावर्ती ग्राम पोड़की में कंपनी की ओर से ऋण वसूली के लिए गया था. करीब 70 हजार की वसूली के बाद वो वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे बदमाशों ने घेर लिया. पीड़ित ने बताया कि बदमाश दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे थे. जान से मारने की धमकी देकर 27 महिलाओं से जो रिकवरी हुई थी उसके पैसे लेकर भाग निकले.

मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस को उम्मीद है कि शीघ्र ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा: शनिप रात्रे, थाना प्रभारी

जीपीएम में दिनदहाड़े लूट (ETV Bharat)

फरार बदमाशों की तलाश जारी

घटना के बाद पीड़ित ने गौरेला पहुंचकर थाना में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर गौरेला पुलिस ने चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 3(5) एवं 304(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. आसपास के मार्गों, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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