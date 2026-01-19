ETV Bharat / state

रामगढ़ के बैंक मैनेजर के घर में भीषण चोरी, 40 लाख रुपये के गहने व कैश ले उड़े चोर

रामगढ़: रामगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं लगातार हो रही है. चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे सुरक्षित माने जाने वाले अपार्टमेंट को निशाना बना रहे हैं. ताजा मामला रामगढ़ कॉलेज के समीप पंचवटी अपार्टमेंट के सी ब्लॉक का है. जहां पंजाब नेशनल बैंक गिद्दी शाखा के मैनेजर मनीष कुमार के आवास में लगभग 40 लाख रुपये की ज्वलेरी समेत कैश चोरी हो गई.

चोरों ने दो कमरों को बनाया था निशाना

मिली जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक गिद्दी के बैंक मैनेजर मनीष कुमार 16 जनवरी की शाम फ़्लैट बंद कर पूरे परिवार के साथ अपने पैतृक गांव छोटकाकाना गए हुए थे. जब रविवार 18 जनवरी की शाम करीब 5 बजे जब वे वापस लौटे तो देखा कि फ्लैट का ताला टूटा हुआ है. जब फ्लैट के अंदर पहुंचे तो पता चला कि चोरों ने दो कमरों को निशाना बनाया था और लगभग 40,000 रुपये कैश और करीब 35 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने लेकर फरार हो गए.

इसके बाद मनीष ने पूरी वारदात की जानकारी सोसाइटी के लोगों और रामगढ़ थाना पुलिस को दी. मौके पर रामगढ़ थाना पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन की. इस दौरान मालूम हुआ कि सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर खराब था. चोरों ने फ्लैट 305C के भी ताले तोड़े थे, लेकिन वह फ्लैट खाली था, इसलिए वहां कुछ नहीं मिला.

कैसे हुई चोरी की घटना