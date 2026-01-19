ETV Bharat / state

रामगढ़ के बैंक मैनेजर के घर में भीषण चोरी, 40 लाख रुपये के गहने व कैश ले उड़े चोर

रामगढ़ में एक बैंक मैनेजर के घर में भीषण चोरी की घटना हुई है. चोरों ने बंद घर में घुसकर कैश और गहने चुरा लिए.

robbery-at-bank-manager-house-in-ramgarh
इसी कमरे में हुई चोरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 19, 2026 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामगढ़: रामगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं लगातार हो रही है. चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे सुरक्षित माने जाने वाले अपार्टमेंट को निशाना बना रहे हैं. ताजा मामला रामगढ़ कॉलेज के समीप पंचवटी अपार्टमेंट के सी ब्लॉक का है. जहां पंजाब नेशनल बैंक गिद्दी शाखा के मैनेजर मनीष कुमार के आवास में लगभग 40 लाख रुपये की ज्वलेरी समेत कैश चोरी हो गई.

चोरों ने दो कमरों को बनाया था निशाना

मिली जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक गिद्दी के बैंक मैनेजर मनीष कुमार 16 जनवरी की शाम फ़्लैट बंद कर पूरे परिवार के साथ अपने पैतृक गांव छोटकाकाना गए हुए थे. जब रविवार 18 जनवरी की शाम करीब 5 बजे जब वे वापस लौटे तो देखा कि फ्लैट का ताला टूटा हुआ है. जब फ्लैट के अंदर पहुंचे तो पता चला कि चोरों ने दो कमरों को निशाना बनाया था और लगभग 40,000 रुपये कैश और करीब 35 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने लेकर फरार हो गए.

इसके बाद मनीष ने पूरी वारदात की जानकारी सोसाइटी के लोगों और रामगढ़ थाना पुलिस को दी. मौके पर रामगढ़ थाना पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन की. इस दौरान मालूम हुआ कि सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर खराब था. चोरों ने फ्लैट 305C के भी ताले तोड़े थे, लेकिन वह फ्लैट खाली था, इसलिए वहां कुछ नहीं मिला.

कैसे हुई चोरी की घटना

बैंक मैनेजर मनीष कुमार ने कहा कि वह 16 तारीख की देर शाम अपने पैतृक गांव छोटकाकाना गए हुए थे और 18 जनवरी की शाम को लौटे तो देखा कि दरवाजा टूटा था और अंदर अलमीरा का सामान बिखरा हुआ था. चोरों ने दोनों अलमारियां तोड़ दी और सारा गहने और कैश लेकर भाग गए.

घटना की सूचना मिलने के बाद रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडेय मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर जांच की जा रही है. पुलिस हर बिंदु पर जांच करने का प्रयास कर रही है. पुलिस जल्द ही इस चोरी के मामले को सुलझा लेगी.

ये भी पढ़ें: कोडरमा के गझंडी जंगल में चोरी छुपे हो रही थी अफीम की खेती, पुलिस ने किया नष्ट

धनबाद में चोरी की सूचना पर नहीं पहुंची पुलिस, ईसीएल मैनेजर ने थाना प्रभारी पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप

बोकारो पुलिस ने 5 चोर को किया गिरफ्तार, लाखों की बैटरी बरामद

TAGGED:

रामगढ़ में चोरी
LOOT IN RAMGARH
RAMGARH
JEWELLERY LOOT
RAMGARH LOOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.