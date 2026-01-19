रामगढ़ के बैंक मैनेजर के घर में भीषण चोरी, 40 लाख रुपये के गहने व कैश ले उड़े चोर
रामगढ़ में एक बैंक मैनेजर के घर में भीषण चोरी की घटना हुई है. चोरों ने बंद घर में घुसकर कैश और गहने चुरा लिए.
रामगढ़: रामगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं लगातार हो रही है. चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे सुरक्षित माने जाने वाले अपार्टमेंट को निशाना बना रहे हैं. ताजा मामला रामगढ़ कॉलेज के समीप पंचवटी अपार्टमेंट के सी ब्लॉक का है. जहां पंजाब नेशनल बैंक गिद्दी शाखा के मैनेजर मनीष कुमार के आवास में लगभग 40 लाख रुपये की ज्वलेरी समेत कैश चोरी हो गई.
चोरों ने दो कमरों को बनाया था निशाना
मिली जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक गिद्दी के बैंक मैनेजर मनीष कुमार 16 जनवरी की शाम फ़्लैट बंद कर पूरे परिवार के साथ अपने पैतृक गांव छोटकाकाना गए हुए थे. जब रविवार 18 जनवरी की शाम करीब 5 बजे जब वे वापस लौटे तो देखा कि फ्लैट का ताला टूटा हुआ है. जब फ्लैट के अंदर पहुंचे तो पता चला कि चोरों ने दो कमरों को निशाना बनाया था और लगभग 40,000 रुपये कैश और करीब 35 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने लेकर फरार हो गए.
इसके बाद मनीष ने पूरी वारदात की जानकारी सोसाइटी के लोगों और रामगढ़ थाना पुलिस को दी. मौके पर रामगढ़ थाना पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन की. इस दौरान मालूम हुआ कि सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर खराब था. चोरों ने फ्लैट 305C के भी ताले तोड़े थे, लेकिन वह फ्लैट खाली था, इसलिए वहां कुछ नहीं मिला.
कैसे हुई चोरी की घटना
बैंक मैनेजर मनीष कुमार ने कहा कि वह 16 तारीख की देर शाम अपने पैतृक गांव छोटकाकाना गए हुए थे और 18 जनवरी की शाम को लौटे तो देखा कि दरवाजा टूटा था और अंदर अलमीरा का सामान बिखरा हुआ था. चोरों ने दोनों अलमारियां तोड़ दी और सारा गहने और कैश लेकर भाग गए.
घटना की सूचना मिलने के बाद रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडेय मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर जांच की जा रही है. पुलिस हर बिंदु पर जांच करने का प्रयास कर रही है. पुलिस जल्द ही इस चोरी के मामले को सुलझा लेगी.
