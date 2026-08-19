दुर्ग बस स्टैंड में आधी रात लूट और मारपीट, CCTV की मदद से आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग बस स्टैंड में कार चालकों से मारपीट और लूट की वारदात हुई है.इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 19, 2026 at 7:43 PM IST
दुर्ग : दुर्ग बस स्टैंड में आधी रात कार से पहुंचे युवकों के साथ मारपीट और लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों कमल निषाद और पूरन निषाद के साथ दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है.
क्या हुआ था मामला ?
दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि बीती रात करीब 3 बजे अमलेश्वर निवासी सूरज साहू अपने तीन दोस्तों के साथ कार से दुर्ग बस स्टैंड पहुंचा. चाय पीने के लिए उन्होंने कार सड़क किनारे खड़ी की थी. इसी दौरान एक ट्रेवल्स बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी. युवकों ने जब बस सवार लोगों से इसका कारण पूछा तो विवाद बढ़ गया.
बस में सवार चार लोगों ने सूरज साहू और उनके दोस्तों के साथ डंडे से जमकर मारपीट की और कार के आगे-पीछे के शीशे तोड़ दिए. मारपीट के बाद आरोपियों ने दो मोबाइल भी छीन लिए और मौके से फरार हो गए - हर्षित मेहर,सीएसपी दुर्ग
मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.पीड़ितों का आरोप है कि वो पहले पद्मनाभपुर थाने पहुंचे, लेकिन तत्काल सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने सीएसपी हर्षित मेहर से मुलाकात की. सीएसपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराई और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए. पुलिस ने लूट की धारा भी जोड़ी है. मामले में थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है.पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद अब वायरल सीसीटीवी फुटेज भी जांच का अहम आधार बना है.
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