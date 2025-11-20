ETV Bharat / state

मारपीट और लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, तमंचे और कारतूस बरामद

रुद्रपुर: पंतनगर थाना पुलिस ने एक सवारी से लूट और मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. जिसमें दो आरोपियों के पैर में गोली लगी है. घायल आरोपियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. इलाज के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. तीनों आरोपी पूर्व में लूट और चोरी की वारदात में जेल जा चुके हैं.

राहगीर से मारपीट और लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पंतनगर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में दो आरोपियों के पैर में गोली लगी है. जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. सूचना पर देर रात एसएसपी मणिकांत मिश्रा जिला अस्पताल पहुंचे और अधीनस्थों से जानकारी लेते हुए आरोपियों से भी बातचीत की गई.

दरअसल 17 नवंबर को लालकुआं निवासी रजत गुप्ता ने बताया कि वह दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलता है. 17 नवंबर को बस से वह रात्रि में रुद्रपुर पहुंचा. जहां से उसके एक ऑटो रिक्शा में बैठ गया. रिक्शे में ऑटो चालक समेत चार लोग बैठे हुए थे. जैसे ही ऑटो रिक्शा टाटा कंपनी के गेट नंबर 6 के पास पहुंचा था, तभी चालक ने रिक्शा रोक दिया और चारों लोगो ने मिल कर पहले उसके साथ मार पीट की गई उसके बाद उससे मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरा हो गए.

तहरीर के आधार पर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू करते हुए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी खंगाले. इस दौरान टीम को अहम सुराग हाथ लगे. थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट हुए रहे. बीती देर रात थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि टाटा कंपनी के पास हुई लूट के तीन आरोपी संजय वन क्षेत्र में देखे गए हैं. जिसके बाद टीम ने रात्रि में आरोपियों की घेराबंदी शुरू कर दी.