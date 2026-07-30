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'हम कॉकरोच पार्टी से जुड़े युवा हैं.. जेल से आने के बाद आंदोलन करेंगे', आरोपियों का हाई वोल्टेज ड्रामा

नालंदा में लूटकांड के गिरफ्तार आरोपियों ने खुद को कॉकरेच जनता पार्टी का सदस्य बताकर हाई-वोल्टेज ड्रामा किया. जेल से निकलकर आंदोलन की चेतावनी दी

NALANDA Cockroach Janata Party
ऑटो में बैठे अपराधी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 5:26 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा स्थित नूरसराय से एक अजीबो-गरीब खबर सामने आई है. यहां लूटकांड में गिरफ्तार आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए ले जाने के दौरान आरोपियों ने हाई-वोल्टेड ड्रामा किया. पकड़े गए आरोपियों ने खुद को कॉकरेच जनता पार्टी का सदस्य बताया और जेल से छूटने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी.

लूटकांड में 5 गिरफ्तार: दरअसल नूरसराय थाना की पुलिस ने बाइक लूट कांड के मामले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी हुई बाइक, मोबाइल फोन और पर्स बरामद किया. नियमानुसार पकड़े गए आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल लाया गया.

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ऑटो को धक्का देती पुलिस (ETV Bharart)

30 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामा: मिली जानकारी के मुताबिक यहां पुलिस कस्टडी में अपराधियों ने करीब 30 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया. पकड़े गए आरोपियों ने खुद को कॉकरेच जनता पार्टी का सदस्य बताया. इतना ही नहीं आरोपियों ने अपनी तुलना भरत तिवारी और शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह से करते हुए कहा कि हमलोगों का इनकाउंटर नहीं होगा.

मुख्यमंत्री के खिलाफ भड़ास: इसके अलावा गिरफ्तार युवाओं ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली. पुलिस द्वारा जारी प्रेसविज्ञप्ति के मुताबिक गिरफ्तार 3 लोगों का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है. लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस कर्मियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली.

आंदोलन की चेतावनी: दरअसल पुलिस गिरफ्तार इन युवाओं को मेडिकल जांच के लिए एक प्राइवेट ऑटो से जेल ले जा रही थी. जब ऑटो अस्पताल पहुंची तो वहां से निकलने के दौरान वह स्टार्ट नहीं हो पाई. इसके बाद पुलिस ऑटो में बैठे आरोपियों समेत ऑटो को धक्का देती नजर आई. पकड़े गए आरोपियों ने जेल से छूटने के बाद आंदोलन की चेतावनी दी है.

थानाध्यक्ष का बयान: वहीं नूरसराय थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र ननौर बजरंगबली मंदिर के पास मंगलवार रात 4 अज्ञात अपराधियों ने बाइक सवार व्यक्ति के साथ मारपीट कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था. सूचना का सत्यापन करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर लूटी हुई बाइक, मोबाइल और पर्स बरामद कर एक नाबालिग समेत 6 अपराधियों को गिरफ़्तार किया है. इनमें 3 का पुराना आपराधिक इतिहास बताया जाता है.

"मंगलवार रात 4 अज्ञात अपराधियों द्वारा बाइक सवार व्यक्ति के साथ मारपीट कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था. जांच करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर लूटी हुई बाइक, मोबाइल और पर्स बरामद कर एक नाबालिग समेत 6 अपराधियों को गिरफ़्तार किया."- अरविंद कुमार, नूरसराय थानाध्यक्ष

आपराधिक इतिहास: गिरफ्तार अपराधियों में नूरसराय और थरथरी थाना क्षेत्र के सक्रिय अपराधी शामिल हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अतवलचक (थरथरी) निवासी 19 वर्षीय विकास कुमार व 18 वर्षीय रविश कुमार और बड़ी देवी स्थान (नूरसराय) निवासी 19 वर्षीय रोहित कुमार के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

एक नाबालिग भी शामिल: इस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान नूरसराय निवासी 21 वर्षीय साहिल कुमार और 19 वर्षीय नीरज कुमार के रूप में की गई है. पुलिस ने इनके साथ एक नाबालिग को भी पकड़ा है. फिलहाल पुलिस ने कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय को सौंप दिया है.

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