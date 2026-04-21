बिहार में 15-20 अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी के घर बोला धावा, बमबाजी कर फैलाई दहशत
घटना की सूचना देने के बावजूद करीब दो घंटे बाद मौके पर पहुंची 112 की पुलिस, थानेदार ने नहीं ली सुध. पढ़ें खबर-
Published : April 21, 2026 at 9:03 PM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे है. यहां महनार थाना क्षेत्र के थानपुर गांव में डकैतों ने एक घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया. डकैतों ने लूटपाट की और दहशत फैलाने के लिये इलाके में बमबाजी भी की जिसमें 2 लोग घायल हो गये.
करीब 1 घंटे तक डकैतों मचाया उत्पात: डकैतों ने घर के लोगों के साथ मारपीट भी की और आभूषण-नगदी सहित अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए. लूटपाट की ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. बदमाशों ने करीब 1 घंटे तक घर और आसपास के इलाके में जमकर उत्पात मचाया.
स्वर्ण व्यवसायी से लूटी लाखों की संपत्ति: बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 हथियारबंद अपराधियों ने थानपुर गांव निवासी स्वर्ण व्यवसायी रंजीत कुमार साह के घर धावा बोलकर लाखों की संपत्ति लूट ली. डकैतों ने सबसे पहले घर के अंदर प्रवेश किया. इसके बाद 10 से अधिक बम धमाके और फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी.अपराधियों ने घर के कमरों और अलमारी के ताले तोड़ दिए और परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर सोना-चांदी और नकदी लूट ली.
पुलिस पर भी लापरवाही का लगा आरोप: मिली जानकारी के मुताबिक वारदात के दौरान अपराधियों ने गमछा और मास्क से अपने चेहरे ढक रखे थे. पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस करीब दो घंटे बाद मौके पर पहुंची. महनार में इस तरह की बड़ी डकैती कई वर्षों बाद हुई है, जिससे इलाके में भय का माहौल हैं.
"लगातार फोन करने पर भी महनार पुलिस ने फोन नहीं उठाया, जब फोन उठाया तब सुबह आने की बात कही. आखिरकार 112 डायल करने पर एक-डेढ़ घंटे बाद पुलिस पहुंची बस देखकर चली गई, कोई थानेदार तक नहीं आया रात को." - ऋतिक राज, स्वर्ण व्यवसायी के पुत्र
योजना बनाकर आए थे अपराधी: घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें साफ दिख रहा है कि अपराधी योजना बनाकर आए थे. वे अपने साथ सीढ़ी लेकर पहुंचे और गेट तोड़कर घर में घुसे. फुटेज में कई अपराधी अंदर जाते दिख रहे हैं, जबकि कुछ बाहर खड़े होकर निगरानी और बमबाजी करते नजर आ रहे हैं.
"पूरी घटना का सत्यापन किया जा रहा है, एफएसएल की टीम बुलाई गई है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच कर जल्द ही उद्भेदन किया जाएगा." -
प्रवीण कुमार, एसडीपीओ महनार
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित किया गया हैं. इसके अलावा एफएसएल टीम द्वारा भी घटना स्थल की जांच की जा रही हैं. साथ ही अपराधियों की धर-पकड़ के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.
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