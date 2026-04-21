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बिहार में 15-20 अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी के घर बोला धावा, बमबाजी कर फैलाई दहशत

वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे है. यहां महनार थाना क्षेत्र के थानपुर गांव में डकैतों ने एक घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया. डकैतों ने लूटपाट की और दहशत फैलाने के लिये इलाके में बमबाजी भी की जिसमें 2 लोग घायल हो गये.

करीब 1 घंटे तक डकैतों मचाया उत्पात: डकैतों ने घर के लोगों के साथ मारपीट भी की और आभूषण-नगदी सहित अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए. लूटपाट की ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. बदमाशों ने करीब 1 घंटे तक घर और आसपास के इलाके में जमकर उत्पात मचाया.

देखें रिपोर्ट (Etv Bharat)

स्वर्ण व्यवसायी से लूटी लाखों की संपत्ति: बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 हथियारबंद अपराधियों ने थानपुर गांव निवासी स्वर्ण व्यवसायी रंजीत कुमार साह के घर धावा बोलकर लाखों की संपत्ति लूट ली. डकैतों ने सबसे पहले घर के अंदर प्रवेश किया. इसके बाद 10 से अधिक बम धमाके और फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी.अपराधियों ने घर के कमरों और अलमारी के ताले तोड़ दिए और परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर सोना-चांदी और नकदी लूट ली.

पुलिस पर भी लापरवाही का लगा आरोप: मिली जानकारी के मुताबिक वारदात के दौरान अपराधियों ने गमछा और मास्क से अपने चेहरे ढक रखे थे. पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस करीब दो घंटे बाद मौके पर पहुंची. महनार में इस तरह की बड़ी डकैती कई वर्षों बाद हुई है, जिससे इलाके में भय का माहौल हैं.