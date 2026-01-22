ETV Bharat / state

रांची के नगड़ी में डकैतों का कहर, घर में घुसकर पीड़ितों पर हमला कर लूट ले गए लाखों की ज्वेलरी

रांची के नगड़ी में डकैत घर में रखे सोने चांदी के जेवर समेत नगदी लेकर फरार हो गए. परिजनों को घायल भी किया.

Robbers looted goods
घटना के बाद घर में फैला पड़ा सामान (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 22, 2026 at 2:09 PM IST

रांची: नगड़ी क्षेत्र में 6 के करीब अपराधियों ने एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया है. इस वारदात में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

क्या है पूरा मामला?

रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के मनोकामना नगर में बुधवार रात करीब 2 बजे एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया. देर रात अपराधी, सुमेश महतो के घर में डैकती की नीयत से घर में घुसे. घर में घुसते ही अपराधियों ने लूटपाट शुरू कर दी. जब सोमेश की पत्नी ने अपराधियों का विरोध किया तो अपराधियों ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर की. इस दौरान बीच बचाव करने आए सुमेश महतो पर भी अपराधियों ने हमला कर दिया. अपराधियों ने बर्बरता की हद पार करते हुए सुमेश के 13 साल के बेटे की पिटाई कर दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

ज्वेलरी समेत नगदी लेकर फरार हुए अपराधी

सुमेश महतो और उनकी पत्नी एवं बच्चे की आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए. जब पड़ोसियों ने सुमेश के घर जाकर देखा तब तक काफी देर हो चुकी थी. सभी अपराधी घर में रखी ज्वेलरी और नगदी लेकर फरार हो चुके थे.

तीनों गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती

सुमेश के पड़ोसी दिवाकर कुमार ने बताया कि जब मोहल्ले वाले, सुमेश के घर पहुंचे तो वहां की स्थिति खौफनाक थी. सभी कमरों में सामान इधर-उधर बिखरा हुआ पड़ा था. पति-पत्नी और बच्चे खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे. दिवाकर ने बताया कि अपराधी कितने बेरहम थे कि उन्होंने 13 साल के मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा.

पड़ोसी दिवाकर के मुताबिक, सभी को स्थानीय लोगों की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, यहां बच्चे और उसकी मां की स्थिति गंभीर बनी हुई है. पड़ोसियों ने बताया कि घर का सारा कीमती सामान जैसे- गहने और नगद सब कुछ गायब हैं. अभी पति-पत्नी की स्थिति गंभीर है और दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. ऐसे में उनके घर से क्या-क्या सामान गायब हुआ है? इसकी पूरी जानकारी ठीक से नहीं मिली है. उनके होश में आने के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी.

लाठी डंडे लेकर आए थे अपराधी

स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के तकरीबन 2:00 बजे लाठी और डंडों से लैस डकैत, सुमेश महतो के घर डकैती करने पहुंचे थे. इस दौरान परिवार के जिस सदस्य ने उनका विरोध किया उसे बुरी तरह से पीटा गया. सुमेश के घर में दो मजदूर भी बाहर के कमरे में सो रहे थे. उस दौरान अपराधियों ने दोनों को अंदर आते समय ही बंधक बना लिया था.

जांच में जुटी पुलिस

मामले की जानकारी मिलने के बाद नगरी पुलिस आनन-फानन में सुमेश महतो के घर पहुंची. साथ ही डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम भी घटना की जांच कर रही है ताकि अपराधियों का कुछ सुराग मिल सके.

अब तक की जांच में यह डकैती का मामला लग रहा है. पुलिस अपराधियों की खोजबीन में जुटी हुई है. घायल पीड़ितों का इलाज पुलिस की देखरेख में करवाया जा रहा है: प्रवीण पुष्कर, ग्रामीण एसपी, रांची

