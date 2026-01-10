ETV Bharat / state

बिहार में गजब के लुटेरे.. व्यापारी का कैश लूटा और पार्टी के लिए मुर्गा भी ले उड़े!

समस्तीपुर में गजब की लूट हुई. लुटेरों ने कैश तो लूटा-ही-लूटा, मुर्गा भी ले उड़े. अपनी सफलता पर पार्टी कर ही रहे थे कि तभी...पढ़ें-

मुर्गे लूटकर बुरे फंसे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 10, 2026 at 5:06 PM IST

समस्तीपुर : बिहार में भले ही सुशासन राज हो लेकिन लुटेरे अजब-गजब की लूट कर रहे हैं. मामला समस्तीपुर जिले का है जहां व्यवसायी से लूट के दौरान न सिर्फ उसके पैसे लूटे गए बल्कि, लूट की सफलता पर मुर्गा पार्टी के लिए मुर्गे भी साथ ले उड़े. हालाकि इस कहानी में मुर्गे की वजह से ही ट्विस्ट भी आ गया.

कैश और मुर्गे की लूट : मामला घटहो थाना क्षेत्र का है जहां बदमाशों ने बाइक से व्यवसाई के पिकअप का पीछा किया और ओवरटेक करके पिकअप रुकवाकर लूटपाट की. अपराधियों ने पिस्तौल की नोंक पर लूट की घटना को अंजाम दिया. जब लूट सफल हो गई तो मुर्गा पार्टी के लिए उसके 5 मुर्गे भी उठा लिए और फरार हो गए

कैश और मुर्गा लूट के आरोपी
कैश और मुर्गा लूट के आरोपी (ETV Bharat)

मुर्गों ने ही पहुंचाया जेल : वारदात की सूचना व्यवसाई ने पुलिस को दिया. सूचना पाते ही पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई. एक पुलिस की टीम अपराधियों के संभावित फरार होने की दिशा में बढ़ने लगी. मुर्गा लेकर भागना ही अपराधियों के लिए काल बन गया. पुलिस पीछा करते हुए पूछते-पूछते उनके ठिकानों तक जा पहुंची.

मुर्गा पार्टी में आ धमकी पुलिस : अपराधी मस्त होकर लूटे गए मुर्गे को पकाने में जुटे थे. तभी पुलिस ने घेराबंदी करके उसे मुर्गे समेत रंगेहाथ दबोच लिया. पुलिस को मौके पर लूट के पुख्ता सबूत मिले. जिसमें लूट में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हो गई. पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो पुलिस के सामने बदमाश टूट गए और अपनी संलिप्तता को कबूल किया.

तीन आरोपियों ने दिया था लूट को अंजाम : पुलिस ने आरोपी बदमाशों की पहचान कर ली है. इनमें से एक आरोपी रितेश कुमार का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

"पुलिस की छापेमारी के दौरान तीनों लुटेरे और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है. गिरफ्तार आरोपियों ने लूटपाट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. इन तीनों आरोपियों की पहचान हो चुकी है. इसमें से एक का आपराधिक इतिहास भी रहा है."- विवेक कुमार, डीएसपी

