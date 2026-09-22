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जिन लूटेरों को मां बेटे ने पकड़ा था, कई ग्राहक सेवा केंद्र को बना चुके थे निशाना

पलामू में लूटपाट के दौरान मां-बेटों के हत्थे चढ़े दो लुटेरे पहले कई ग्राहक सेवा केंद्रों को निशाना बना चुके हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

PALAMU POLICE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 8:28 PM IST

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पलामूः जिले के लेस्लीगंज के गोपालगंज में ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट के दौरान मां और बेटों ने मिलकर दो लुटेरों को पकड़ लिया था. जिन लुटेरों को पकड़ा गया था वह पलामू में कई ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बना चुके थे और लूटपाट की घटना को अंजाम दे चुके थे. गिरफ्तार पवन कुमार सिंह तरहसी थाना क्षेत्र के पतीला जबकि रामबीर सिंह तरहसी थाना क्षेत्र के भजनपुर गांव के रहने वाला है.

आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. गिरफ्तार पवन कुमार सिंह पलामू के पांकी और मनातू के इलाके में ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बना चुका है. दरअसल पांकी और मनातू में जून के महीने में एक ही दिन दो ग्राहक सेवा केंद्रों में लूट की घटना हुई थी. दोनों लूट की घटनाओं में पवन कुमार सिंह के साथ सदर थाना क्षेत्र के जोरकट का रहने वाला राजा सिंह भी शामिल था.

पुलिस हथियार के बारे में जांच कर रही है

दरअसल गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामद हथियार के बारे में पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है. गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि हथियार को बिहार से खरीदा गया था. जिस हथियार को पुलिस ने बरामद किया है उस हथियार का इस्तेमाल पांकी और मनातू लूट की घटना में हुआ था.

'गिरफ्तार दोनों आरोपी लूट की घटना में शामिल रहे हैं, उनको जेल भेज दिया गया है. पूछताछ में कई जानकारियां भी मिली हैं जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.'- प्रशांत कुमार, लेस्लीगंज एसडीपीओ

लेस्लीगंज का थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि हथियार को लेकर आरोपी कई बातें बता रहे थे पूछताछ में उन्होंने बताया था कि बिहार के इलाके से हथियार को खरीदा गया था लेकिन उनकी सभी बातों का सत्यापन किया जा रहा है.

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