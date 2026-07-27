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बहराइच में लुटेरी दुल्हन ने पति को बनाया कंगाल, जेवर और नगदी लेकर हुई फरार

लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुटी पुलिस

सात फेरे के दो दिन बाद हुई फरार
सात फेरे के दो दिन बाद हुई फरार (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 8:57 AM IST

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बहराइच: सात फेरे लेकर घर पहुंची दुल्हन ने दो दिन बाद ही दूल्हे को नींद की दवा खिला कर नगदी और जेवर लेकर फरार हो गई. पीड़ित दूल्हा अपनी फरियाद थाना समाधान दिवस में पहुंचा. जहां पर उसने तहसीलदार और थानाध्यक्ष से मदद की गुहार लगाई है.

लुटेरी दुल्हन जेवर और कैश लेकर फरार (Video Credit:ETV Bharat)

थाना में आयोजित समाधान दिवस में एक अनोखा मामला सामने आया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां समाधान दिवस में पीड़ित ने तहसीलदार और थानाध्यक्ष को अपना शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसे लिखा है कि उसने रामगांव थाना क्षेत्र इलाके में स्थित मरी माता मंदिर में संगीता नाम की महिला के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी और दुल्हन को विदा करा कर अपने घर लाया था.

लुटेरी दुल्हन संगीता की तलाश में जुटी पुलिस
लुटेरी दुल्हन संगीता की तलाश में जुटी पुलिस (Photo Credit: ETV Bharat)

पीड़ित ने बताया कि शादी के दो दिन ही बीते थे कि उसकी पत्नी उसे किसी खाने की चीज में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया और पत्नी घर के सारे जेवरात और कुछ नगदी लेकर रात में फरार हो गई. जब उसे होश आया तो सारा सामान और उसकी पत्नी गायब थी.


पीड़ित जीवन लाल यादव ने बताया कि वह काली दुबे पुरवा फरदा सुमेरपुर का रहने वाला है. उसने बताया कि उनकी शादी 19 जुलाई को राजेश जो खोटका समय चालुवा थाना रानीपुर के रहने वाले है, ने एक लाख रुपये लेकर करवाई थी, उसने बताया कि वह कई दिनों से पत्नी की तलाश की मगर कोई पता नहीं चला और जब उसने शादी कराने वाले राजेश से बात की तो उसने भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया.

शिकायती पत्र मिलने के बाद तहसीलदार अंबिका प्रसाद चौधरी और थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने मामले की तत्काल जांच पड़ताल शुरू कर दी है. थानाध्यक्ष ने पीड़ित से कार्रवाई का आश्वासन दिया है. फिलहाल धोखा देने वाली लुटेरी दुल्हन का आज कई दिन बीतने के बाद भी अब तक कोई पता नहीं चल सका है.

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