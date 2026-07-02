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लूट के पैसों से होटल में नाश्ता करने वाला लुटेरा गिरफ्तार, फरार तीन बदमाशों की तलाश तेज

बालोद से लुटेरा गिरफ्तार, चाकू की नोक पर लूट की वारदात को दिया था अंजाम

ROBBER ARRESTED FROM BALOD
लूट के पैसों से होटल में नाश्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 2, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
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बालोद: बीते दिनों झलमला-रानीमाई तालगांव रोड पर राहगीर से लूट की वारदात हुई थी. पुलिस ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी का नाम सचिन सिंह राजपूत, उम्र 18 साल है. आरोपी दल्लीराजहरा का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू जब्त किया है. पकड़े गए आरोपी ने बताया कि उसके साथ वारदात में तीन और लोग शामिल रहे हैं. पुलिस अब आरोपी की निशानदेही पर बाकी बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

किसान को लूटने वाले गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, कांकेर जिले के कोरर का रहने वाला रामेश्वर साहू 13 जून को अपनी बाइक से राजनांदगांव मोटर पार्ट्स का सामान लेने गया था. सामान नहीं मिलने पर वह 4500 रुपये नकद लेकर वापस लौट रहा था. 14 जून की सुबह करीब 4 बजे वह झलमला-रानीमाई तालगांव रोड पर बाइक खड़ी कर शौच के लिए गया. वापस लौटने पर एक ही बाइक पर सवार 4 लड़के वहां पहुंचे. उनमें से एक ने डंडे से प्रार्थी की पीठ पर वार किया और दूसरे ने गले पर चाकू अड़ाकर जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद बदमाशों ने प्रार्थी की जेब से 4500 रुपये और स्मार्टफोन लूट लिया.


मुखबिर की सूचना पर लुटेरा गिरफ्तार

पीड़ित ने लूट की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद बालोद थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राजहरा के वार्ड क्र. 21 निवासी सचिन सिंह राजपूत को हिरासत में लिया गया. कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि 13 जून की रात चिखलाकसा तालाब के पास उसने अपने तीन दोस्तों के साथ लूट की योजना बनाई थी.


लूटे गए पैसों से किया नाश्ता

आरोपी सचिन ने पुलिस को बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद वे सभी वापस दल्लीराजहरा भाग गए. डर के कारण उन्होंने लूटा गया मोबाइल रास्ते में ही फेंक दिया. वहीं, लूटे गए 4500 रुपयों में से चारों ने 1-1 हजार रुपये बांट लिए और बचे हुए 500 रुपयों से चाय-नाश्ता किया.

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