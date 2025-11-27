ETV Bharat / state

धमतरी में फर्जी एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकारी बनकर लूटा

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दबिश देकर तीनों आरोपियों को दबोच लिया. पकड़े गए आरोपियों में एक हिंदू संगठन से जुड़ा शख्स भी बताया जा रहा है. पुलिस ने कहा है कि पूछताछ के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी.

धमतरी: लूट का एक अजब गजब मामला रुद्री थाना इलाके में सामने आया. यहां फर्जी एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकारी बनकर तीन लोग आए और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. पुलिस की जांच में पीड़ितों ने बताया कि तीनों लोगों ने खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो का कर्मचारी बताया. घर वालों को डरा धमकाकर तीनों ने घर की जांच की जांच की. मौके से मोबाइल फोन और लैपटॉप लेकर फरार हो गए.

पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोग जबरन एक घर में घुस गए हैं. तीनों लोगों ने घरवालों को बताया कि वो एसीबी के अधिकारी हैं. परिवार वालों को डराकर तीनों लोगों ने घर की तलाशी ली. तलाशी के दौरान फोन और लैपटॉप अपने कब्जे में लिया. घर में घुसे तीनों लोगों की सीसीटीवी फुटेज हमने देखी है. कुछ लोगों की पहचान भी कर ली गई. हिरासत में लेकर कुछ लोगों से पूछताछ की गई है. पकड़े गए लोगों के पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया है: अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी, धमतरी

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

रुद्री पुलिस ने बताया कि घटना 25 नवंबर की शाम 4 बजे की है. तीन लोग अचानक से शिकायतकर्ता महावीर साहू के घर में घुस आए. तीनों लोगों ने घर में मौजूद लोगों को बताया कि वो एसीबी यानि एंटी करप्शन ब्यूरो से आए हैं. घर वालों को डराकर तीनों ने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी. परिवार वालों ने बताया कि झूठी तलाशी के दौरान घर से डिजिटल डिवाइस और फोन को कब्जे में ले लिया. परिवार वालों ने जब सर्च वारंट की मांग की तो वे लोग हाई सिक्योरिटी की बात कहकर वहां निकल गए. घर में मौजूद लोगों को तीनों पर शक हुआ तो मामले की जानकारी घर के दूसरे लोगों को दी गई.

पकड़े गए लोगों में एक आरोपी का नाम रामचंद्र देवांगन है. 40 साल का रामचंद्र धमतरी जिले के ही रहने वाला है. दूसरे आरोपी का नाम नागेंद्र पटेल उम्र 36 साल है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. फरार तीसरे आरोपी की खोजबीन जारी है: अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी, धमतरी

फोन पर पैसों की डिमांड

पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने बताया कि तीनों में से एक शख्स ने उससे कॉल पर सेटलमेंट की भी बात कही है. उनकी ओर से कहा गया कि पैसा दिया तो ठीक है नहीं तो परिवार को जेल भेज दिया जाएगा. पूरी वारदात की शिकायत पीड़ित परिवार ने रुद्री थाने में की है. पुलिस ने पूरी घटना को लूटपाट के इरादे से किया गया बताया है. लूटपाट में शामिल एक शख्स हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. साथ राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी भी बताया जा रहा है. घटना में शामिल 2 लोगों को पकड़ लिया गया है जबकि 1 अभी भी फरार है.

