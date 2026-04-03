ETV Bharat / state

आगरा को डबल सौगात; आरओबी और यमुना पुल को मंजूरी, खर्च होंगे 146 करोड़

आगरा: योगी सरकार ने आगरा में जन कल्याणकारी योजनों के लिए पिटारा खोल दिया है. जिसमें ईदगाह-बांदीकुई रेल सेक्शन पर अछनेरा में रोजाना लगने वाले जाम से मुक्ति के लिए रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी ) को मंजूरी मिली है. जिसकी लागत 59 करोड़ रुपये की होगी. इसी तरह आगरा को सीधे बल्देव से जोड़ने के लिए प्राचीन कैलाश मंदिर के पास से यमुना नदी पर 87 करोड़ रुपये की लागत से पुल बनेगा. इसकी भी योगी सरकार ने स्वीकृति दी है. जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

बता दें कि, योगी सरकार की ओर से आगरा के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति और बजट जारी किया जा रहा है, जो जनता की डिमांड पर मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने बनाई थीं. जिसमें कई नए सड़क मार्ग बनाने का काम शुरू हुआ तो यमुना नदी में दयालबाग के पोइया घाट पर पीपे का पुल भी शामिल है. जिससे लोगों का आवागमन आसान हुआ और कई किलोमीटर का फेर भी घटा है.

59 करोड़ रुपये से बनेगा आरओबी: फतेहपुर सीकरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि अछनेरा-झुंडावई मार्ग पर रोजना जाम लगाता है, जिससे क्षेत्रीय लोग लंबे समय से परेशान हैं. जिसकी वजह ईदगाह-बांदीकुई रेल सेक्शन के रेल सम्पार संख्या 20 ए पर बना फाटक है. ट्रेन आने पर ये फाटक बंद हो जाता है. दिन में कई बार ये फाटक बंद होता है. क्योंकि, ईदगाह-बांदीकुई रेल सेक्शन व्यस्त है. ऐसे में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगती है. जिससे आमजन के साथ ही स्कूली बच्चों को परेशानी होती है. लंबे समय से आरओबी बनाने की मांग की जा रही है. अब योगी सरकार ने इस फाटक पर 59 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन का रेलवे ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति दी है. आगामी दिनों में इसके चलते लोगों का जाम से मुक्ति मिलेगी और उनके समय की बचत होगी. जिससे व्यापारियों व किसानों को राहत मिलेगी.