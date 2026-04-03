आगरा को डबल सौगात; आरओबी और यमुना पुल को मंजूरी, खर्च होंगे 146 करोड़
छनेरा में रोजाना लगने वाले जाम से मुक्ति के लिए बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, आगरा को सीधे बल्देव से जोड़ने के लिए पुल निर्माण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:49 PM IST
आगरा: योगी सरकार ने आगरा में जन कल्याणकारी योजनों के लिए पिटारा खोल दिया है. जिसमें ईदगाह-बांदीकुई रेल सेक्शन पर अछनेरा में रोजाना लगने वाले जाम से मुक्ति के लिए रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी ) को मंजूरी मिली है. जिसकी लागत 59 करोड़ रुपये की होगी. इसी तरह आगरा को सीधे बल्देव से जोड़ने के लिए प्राचीन कैलाश मंदिर के पास से यमुना नदी पर 87 करोड़ रुपये की लागत से पुल बनेगा. इसकी भी योगी सरकार ने स्वीकृति दी है. जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
बता दें कि, योगी सरकार की ओर से आगरा के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति और बजट जारी किया जा रहा है, जो जनता की डिमांड पर मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने बनाई थीं. जिसमें कई नए सड़क मार्ग बनाने का काम शुरू हुआ तो यमुना नदी में दयालबाग के पोइया घाट पर पीपे का पुल भी शामिल है. जिससे लोगों का आवागमन आसान हुआ और कई किलोमीटर का फेर भी घटा है.
59 करोड़ रुपये से बनेगा आरओबी: फतेहपुर सीकरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि अछनेरा-झुंडावई मार्ग पर रोजना जाम लगाता है, जिससे क्षेत्रीय लोग लंबे समय से परेशान हैं. जिसकी वजह ईदगाह-बांदीकुई रेल सेक्शन के रेल सम्पार संख्या 20 ए पर बना फाटक है. ट्रेन आने पर ये फाटक बंद हो जाता है. दिन में कई बार ये फाटक बंद होता है. क्योंकि, ईदगाह-बांदीकुई रेल सेक्शन व्यस्त है. ऐसे में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगती है. जिससे आमजन के साथ ही स्कूली बच्चों को परेशानी होती है. लंबे समय से आरओबी बनाने की मांग की जा रही है. अब योगी सरकार ने इस फाटक पर 59 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन का रेलवे ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति दी है. आगामी दिनों में इसके चलते लोगों का जाम से मुक्ति मिलेगी और उनके समय की बचत होगी. जिससे व्यापारियों व किसानों को राहत मिलेगी.
यमुना नदी पर पुल : फतेहपुर सीकरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (एनएच-19) से सटे प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर के पास यमुना नदी पर पुल बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है. जिससे आगरा से बल्देव जुड़े. यमुना नदी पर पुल निर्माण को भी यूपी सरकार से स्वीकृति मिली है. कैलाश मंदिर को बल्देव मार्ग से जोड़ने के लिए यमुना नदी पर 87 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन का पुल बनेगा. सुरक्षा दीवारें भी बनाई जाएंगी. जिससे आगरा और मथुरा जिले में स्थित धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र बल्देव के बीच आवागमन आसान होगा. यमुना नदी पर यह पुल बनने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. भाजपा सांसद राजकुमार चाहर का कहना है कि सीएम योगी ने दोनों परियोजनाओं की स्वीकृति दी है, जो क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होंगी. आरओबी और यमुना नदी पर पुल के निर्माण से ना केवल यातायात सुधरेगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी.
कैलाश मंदिर के महंत गौरव गिरी ने बताया कि लंबे समय से आगरा और बल्देव को जोडने की जनता मांग कर रही थी. इस बारे में भाजपा विधायक और सांसद के साथ ही प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह से भी चर्चा की थी. अब योगी सरकार ने यमुना नदी पर पुल बनाने के लिए 87 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति दी है. जो एक अच्छा प्रयास है.
|परियोजना का नाम
|आवंटित बजट
|मुख्य उद्देश्य
|रेलवे ओवरब्रिज (अछनेरा)
|₹59 करोड़
|जाम से राहत
|यमुना नदी सेतु (कैलाश मार्ग)
|₹87 करोड़
|सुगम आवागमन
यह भी पढ़ें: मिर्जापुर में दो टुकड़ों में बंटा पीपा पुल, 15 दिन पहले ही हुआ था उद्घाटन