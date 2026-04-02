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देवरामपुर और नगला खैरबंद रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी मंजूर, 100 करोड़ की लागत से बनेगा रोड ओवरब्रिज

देवरामपुर और नगला खैरबंद रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी मंजूर ( ROB Sanctioned at Devrampur and Nagla Khairband Railway Crossings in Farrukhabad )

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद में देवरामपुर और नगला खैरबंद रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी के निर्माण को मंजूरी मिल गई है. इसको लेकर सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि करीब 100 करोड़ की लागत से दोनों रेलवे लाइनों पर आरओबी बनेगा. आरओबी बनने से यात्रियों को बंद रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने और जाम से निजात मिलेंगी.



सदर विधायक ने बताया कि दिल्ली की तरफ से फर्रुखाबाद जाने के लिए यात्रियों को फर्रुखाबाद कानपुर रेल खंड पर बनी देवरामपुर क्रॉसिंग और फर्रुखाबाद शिकोहाबाद रेल खण्ड पर बनी नगला खैरबंद रेलवे क्रॉसिंग से होकर गुजरना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि कभी-कभी तो दोनों रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से यात्रियों और वाहन चालकों को घंटों रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े रहना पड़ता है, जिससे उन्हें आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

सुखवास सदर से भाजपा विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के करीब एक वर्ष के अथक प्रयास से दोनों रेलवे क्रॉसिंगों पर आरओबी बन जाने से यात्रियों और वाहन चालकों को इन परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा और आराम से आवा गमन कर सकेंगे, जिससे शहर वासियों को भी भारी सहूलियत मिलेगी.



सदर विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से आज फर्रुखाबाद का जो सबसे संकीर्ण इलाका है. ठंडी सड़क पर देवरामपुर और नगला खैरबंद क्रॉसिंग मिलती है और बहुत भीड़ रहती है. उसके लिए हम प्रयासरत थे तो वह डबल ऊपरगामी सेतु इन दोनों और रेलवे क्रॉसिंगों के ऊपर से होता हुआ बनेगा, जिसका शासनादेश बीती रात्रि पास हुआ है.

उन्होंने बताया कि यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि लगभग एक किलोमीटर लंबा आरओबी दो रेलवे क्रॉसिंगों को कवर करता है. मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश भर में इतना लंबा आरओवी बना हो.