ROB पर 42 दिनों तक नो एंट्री, रेलवे और बिहार सरकार के विवाद में 56 साल पुराना फ्लाईओवर जर्जर
मेंटेनेस के कारण समस्तीपुर के मुख्य सड़क पर बना फ्लाईओवर बंद कर दिया गया है. इसके कारण लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है. पढ़ें..
Published : July 7, 2026 at 11:17 AM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय के मुख्य सड़क पर बना 56 वर्ष पुराना आरओबी (Road Over Bridge) को मेंटेनेंस के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. अगले 15 अगस्त तक इसपर नो एंट्री रहेगी. इस फ्लाइओवर को समस्तीपुर का लाइफलाइन और मिथिला का द्वार माना जाता है. यह समस्तीपुर, दरभंगा और रोसड़ा को जोड़ता है. ऐसे में इसके बंद हो जाने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है.
ROB पर चल रहा मेंटेनेंस का काम: हालांकि जिला प्रशासन ने आवाजाही को लेकर कुछ वैकल्पिक रास्ते बनाये हैं. वहीं इस फ्लाईओवर की बात करें तो, यह सिर्फ समस्तीपुर के लोगो के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के लोगो की मिथिलांचल की राह को आसान करता है.
42 दिनों तक पुल बंद : वहीं दो हिस्सों में बंटे समस्तीपुर शहर को भी यही पुल जोड़ता है. समस्तीपुर सदर एसडीओ दिलीप कुमार ने बताया कि मेंटनेस के कारण इसे आवागमन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है. अगले 15 अगस्त यानी 42 दिनों तक यह पुल बंद रहेगा. वैसे इस दौरान आवाजाही के लिए नया रुट प्लान जारी किया गया है. कई विकल्प चिन्हित है, जहां से छोटी व आवश्यक सेवाओ में लगी गाड़ियां चलेंगी.
"रेलवे ओवरब्रिज के मरम्मती के लिए इसे पांच जुलाई से पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, ताकि मरम्मती का काम दिन और रात तीव्र गति से हो सके. संभावित समय 15 अगस्त या उससे पहले काम पूरा करने को कहा गया है."- दिलीप कुमार, सदर एसडीओ
रेलवे और बिहार सरकार के बीच विवाद: बता दें कि समस्तीपुर जिले के गठन से दो वर्ष पूर्व 1970 में इस फ्लाईओवर निर्माण हुआ था. जिसके बाद से एक बड़ी आबादी के लिए यह सिर्फ एक फ्लाईओवर नहीं बल्कि सही मायनों में लाइफ लाइन बन चुका है. लेकिन लोगों के सफर को आसान बनाने वाले इस फ्लाईओलर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. सूत्रों की मानें तो इसके मेंटेनेंस का मामला बिहार सरकार और रेलवे के बीच फंसा है.
जर्जर हो चुका है फ्लाईओवर: वैसे जब पुल जर्जर होने लगा तो, रेलवे ने अपने ट्रैक के ऊपर के हिस्सों को समय-समय पर जरूरी मेंटनेस कराया. इस पुल के अन्य भाग धीरे-धीरे जर्जर होते चले गए. बहरहाल अब पूरी तरह से बीमार हुए इस पुल के मेंटनेस का काम शुरू हुआ है और उम्मीद है कि तय वक्त ने इसे पूरा कर लिया जाएगा.
समय पर काम पूरा करने की लोगों ने की मांग: इस पुल के बंद हो जाने से एक बड़ी आबादी प्रभावित हुई है. लोगों का मानना है कि गंतव्य तक जाने में भले परेशानी हो रही हो, लेकिन हमारे लिए इसका दुरुस्त होना जरूरी है. वहीं कुछ लोगो का यह भी तर्क है कि , पहले ही शहर में बेतरतीब ट्रैफिक व्यवस्था से वे हलकान हैं. अगले 40-42 दिन उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है. साथ ही लोगों ने इसे वक्त पर पूरा करने की अपील भी सम्बंधित विभाग से की है.
"हमें बहुत परेशानी हो रही है. कोई भी गाड़ी यहां से जा नहीं रही है. हमें पैदल चलना पड़ रहा है. घूम के जाना पड़ा रहा है. भारी जाम भी लगा रहता है."- अमित कुमार, राहगीर
"यह फ्लाईओवर कमजोर हो गया था इसलिए फिर से रिपेयर हो रहा है. बहुत परेशानी होगी. मरीजों को अधिक दिक्कत होगी. सदर अस्पताल पुल की दूसरी तरफ है. ऐसे में इमरजेंसी में ज्यादा समस्या होगी. इसको जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए. समस्तीपुर में जाम की समस्या हमेशा से है."- मेराज, राहगीर
"जनता के फायदे का काम हो रहा है इसलिए परेशानी होगी ही. काम हो जाएगा तो लोगों को इसका फायदा भी तो होगा."- राहगीर
"बहुत दिक्कत हो रहा है. टोटो भी नहीं चल रहा है. हम पैदल उस पार जा रहे हैं. 45 दिन यही हाल रहेगा."-राहगीर
क्या है वैकल्पिक व्यवस्था: गौरतलब है कि वैकल्पिक यातायात व्यवस्था में किसी तरह की विघ्न बाधा न हो इसके लिए यातायात पुलिस की टीम ने विषेश तैयारी कर रखी है. ताजपुर रोड, धर्मपुर चौक, पंचवटी चौक, आदर्शनगर रोड, कन्हैया चौक समेत दो दर्जन से अधिक जगहों को चिन्हित किया गया है. इन जगहों पर आमजनों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस जवानों की तैनाती होगी.
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