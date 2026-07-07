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ROB पर 42 दिनों तक नो एंट्री, रेलवे और बिहार सरकार के विवाद में 56 साल पुराना फ्लाईओवर जर्जर

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय के मुख्य सड़क पर बना 56 वर्ष पुराना आरओबी (Road Over Bridge) को मेंटेनेंस के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. अगले 15 अगस्त तक इसपर नो एंट्री रहेगी. इस फ्लाइओवर को समस्तीपुर का लाइफलाइन और मिथिला का द्वार माना जाता है. यह समस्तीपुर, दरभंगा और रोसड़ा को जोड़ता है. ऐसे में इसके बंद हो जाने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है.

ROB पर चल रहा मेंटेनेंस का काम: हालांकि जिला प्रशासन ने आवाजाही को लेकर कुछ वैकल्पिक रास्ते बनाये हैं. वहीं इस फ्लाईओवर की बात करें तो, यह सिर्फ समस्तीपुर के लोगो के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के लोगो की मिथिलांचल की राह को आसान करता है.

ROB पर 42 दिनों तक नो एंट्री (ETV Bharat)

42 दिनों तक पुल बंद : वहीं दो हिस्सों में बंटे समस्तीपुर शहर को भी यही पुल जोड़ता है. समस्तीपुर सदर एसडीओ दिलीप कुमार ने बताया कि मेंटनेस के कारण इसे आवागमन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है. अगले 15 अगस्त यानी 42 दिनों तक यह पुल बंद रहेगा. वैसे इस दौरान आवाजाही के लिए नया रुट प्लान जारी किया गया है. कई विकल्प चिन्हित है, जहां से छोटी व आवश्यक सेवाओ में लगी गाड़ियां चलेंगी.

"रेलवे ओवरब्रिज के मरम्मती के लिए इसे पांच जुलाई से पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, ताकि मरम्मती का काम दिन और रात तीव्र गति से हो सके. संभावित समय 15 अगस्त या उससे पहले काम पूरा करने को कहा गया है."- दिलीप कुमार, सदर एसडीओ

रेलवे और बिहार सरकार के बीच विवाद: बता दें कि समस्तीपुर जिले के गठन से दो वर्ष पूर्व 1970 में इस फ्लाईओवर निर्माण हुआ था. जिसके बाद से एक बड़ी आबादी के लिए यह सिर्फ एक फ्लाईओवर नहीं बल्कि सही मायनों में लाइफ लाइन बन चुका है. लेकिन लोगों के सफर को आसान बनाने वाले इस फ्लाईओलर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. सूत्रों की मानें तो इसके मेंटेनेंस का मामला बिहार सरकार और रेलवे के बीच फंसा है.

जर्जर हो चुका है फ्लाईओवर: वैसे जब पुल जर्जर होने लगा तो, रेलवे ने अपने ट्रैक के ऊपर के हिस्सों को समय-समय पर जरूरी मेंटनेस कराया. इस पुल के अन्य भाग धीरे-धीरे जर्जर होते चले गए. बहरहाल अब पूरी तरह से बीमार हुए इस पुल के मेंटनेस का काम शुरू हुआ है और उम्मीद है कि तय वक्त ने इसे पूरा कर लिया जाएगा.