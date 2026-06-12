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गुरुग्राम की सड़कों पर 'मौत' बनकर दौड़ी रोडवेज बस, एक की मौत, तीन वाहनों को भी मारी टक्कर

गुरुग्राम में रोडवेज की प्रशिक्षण बस ने दो युवकों को कुचला, एक की मौत, दूसरा गंभीर, तीन वाहनों को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद वारदात.

Road Accident in Gurugram
Road Accident in Gurugram (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 12, 2026 at 7:40 PM IST

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गुरुग्राम: शुक्रवार को गुरुग्राम सेक्टर-37 में हरियाणा रोडवेज की ट्रेनिंग स्कूल की बस अनियंत्रित हो गई. बस ने पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हैं. बेकाबू बस को अपनी ओर आता देख कई लोगों ने कूदकर जान बचाई.

बेकाबू रोडवेज बस ने युवकों को कुचला: इतना ही नहीं बस ने रास्ते में खड़े कई दूसरे वाहनों को भी टक्कर मारी. जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने बस ड्राइवर को बस रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं रुका. जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बस पर पथराव किया.

गुरुग्राम की सड़कों पर 'मौत' बनकर दौड़ी रोडवेज बस (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद वारदात: हादसे की सूचना लोगों ने गुरुग्राम पुलिस को दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. सीसीटीवी में बस चालक लोगों को कुचला और दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारता दिखाई दे रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

बस खड़ी कर फरार ड्राइवर: गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि "शुरुआती जांच में सामने आया है कि बस नए ड्राइवरों की ट्रेनिंग के लिए डिपो से निकली थी. लंच ब्रेक के दौरान ट्रेनिंग लेने आया एक युवक किसी को बिना बताए बस लेकर निकल गया. लोगों को टक्कर मारने के बाद युवक लेजर वैली पार्क के पास बस खड़ी कर फरार हो गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है."

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