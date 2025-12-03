ETV Bharat / state

रोडवेज ने निकाली थी 120 संविदा चालकों की भर्ती, 36 अभ्यर्थी ही मिले, 84 पद रह गए खाली

लखनऊ: उत्तर प्रदेश समेत देशभर में जब-तब बेरोजगारी का मुद्दा चर्चा में रहता है. सरकारी तो छोड़िए प्राइवेट नौकरी भी मिलने में दिक्कत होने की बातें सामने आती हैं. दूसरी तरफ यूपी रोडवेज में इसके उलट हो रहा है. यहां भर्तियां तो निकाली गईं, लेकिन आधे से ज्यादा पद खाली रह गए. अब संविदा चालकों भर्ती के लिए नई तिथि घोषित की जाएगी.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ रीजन ने एक और दो दिसंबर को लखनऊ में 120 संविदा चालकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया था. जितने पदों के लिए भर्ती होनी थी, उसके आधे अभ्यर्थी भी नहीं आए. दो दिन में कुल 44 अभ्यर्थी ही टेस्ट देने पहुंचे.

पहले दिन सोमवार को 25 अभ्यर्थी पहुंचे थे, जिनमें से 22 अभ्यर्थी सफल हुए, जबकि दूसरे दिन मंगलवार को 19 अभ्यर्थियों में 14 सफल घोषित किए गए. कुल मिलाकर 36 अभ्यर्थी टेस्ट में पास हुए. देखा जाए तो 120 पदों में 84 पद अब भी खाली हैं. अब इन पदों पर फिर से भर्ती की नई तिथि घोषित की जाएगी.