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हांसी-हिसार में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम जारी, त्योहारी सीजन में हड़ताल से यात्रियों की बढ़ी परेशानी

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हांसीः हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हांसी और हिसार में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज चौथा दिन है. हड़ताल के चलते बसों का संचालन ठप होने से आम यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. हांसी बस स्टैंड पर यात्री घंटों बसों का इंतजार करते नजर आए. कोई गांव जाने के लिए बस पूछता रहा तो कोई दिल्ली, हिसार, चंडीगढ़ और करनाल जाने के लिए परेशान होता दिखाई दिया. बसें नहीं मिलने के कारण यात्रियों को निजी वाहनों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है.

259 बसों का संचालन हुआ प्रभावितः वहीं चौथे दिन रोडवेज कर्मचारियों ने हांसी बस स्टैंड से जिला सचिवालय तक प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. हिसार डिपो और हांसी सब-डिपो में लंबित वित्तीय भत्तों और बकाया भुगतान की मांग को लेकर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया हुआ है. हड़ताल के कारण हिसार डिपो की 181 और हांसी सब-डिपो की 71 बसों सहित कुल 259 बसों का संचालन प्रभावित हुआ है.